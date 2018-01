Mondial 2026: Samuel Eto’o ambassadeur de la candidature du Maroc - adakar.com

La légende du football africain et camerounais, Samuel Eto'o, sera l'un des ambassadeurs de la candidature marocaine pour l'organisation de la Coupe du Monde 2026, a annoncé, mardi à Casablanca, le président de la Fédération royale marocaine de football, Fouzi Lakjaa lors d’une conférence de presse.



L'ancienne gloire du FC Barcelone est au Maroc depuis plusieurs jours. Il s'est entretenu avec Fouzi Lekjaâ et le président de la CAF Ahmad Ahmad. Il a assisté également au premier match de son pays lors du CHAN 2018.



Lors de cette conférence de presse, le Président du Comité de Candidature, M. Moulay Hafid Elalamy, a salué la présence des éminents membres du comité de soutien à la candidature, mettant en avant la volonté inébranlable du Royaume d’accueillir la plus grande fête sportive au monde, dans un cadre géographique et culturel idéal pour les joueurs et les supporters



Maroc 2026 est une candidature africaine dynamique et ouverte sur le monde, célébrant le football et ses valeurs de tolérance et de respect. Accueillir la Coupe du Monde 2026 renforcera le développement social, environnemental et économique du pays et de son continent, a-t-il dit.



Pour sa part, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Rachid Talbi El Alami a rappelé les progrès fulgurants enregistrés par le Maroc depuis 2003, date de dépôt de sa dernière candidature, tant au niveau des infrastructures sportives et hôtelières, qu’au niveau de son réseau aéroportuaire, autoroutier et de transports publics.



De son côté, Fouzi Lekjaa, président de la FRMF a annoncé que pour la première fois de son histoire, le Maroc mettra en place des stades modulaires permettant de réduire leur capacité après la Coupe du Monde, afin de transmettre un héritage en phase avec les besoins des villes et des régions concernées, tout en respectant les normes environnementales internationales.



Il a également ajouté que la candidature Marocaine fait l’objet d’un travail de fond depuis le 11 août 2017. Le Comité de Candidature est structuré de manière à assurer l’efficacité de la réponse, et ce dernier s’est entouré d’experts et de consultants de renommée mondiale.



