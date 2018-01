Cours des matières premières- Une légère hausse du coût du riz parfumé en décembre - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Cours des matières premières- Une légère hausse du coût du riz parfumé en décembre Publié le mercredi 24 janvier 2018 | Rewmi

© Autre presse par DR

Plusieurs centaines de tonnes de riz ont été saisies à Thiaroye

Tweet

L’évolution des cours des matières premières au Sénégal en décembre 2017 est marquée par une légère hausse du coût du riz parfumé. Par contre, les prix du riz ordinaire, du sucre blanc et des huiles végétales, sont restés stables.



Les prévisions de janvier 2018 de la demande mondiale de céréales (2575,7 millions de tonnes), ont connu des baisses respectives de 0,05% et 0,1% par rapport aux estimations de décembre 2017, d’après la Direction générale de la planification et des politiques économiques. En décembre 2017, les cours des qualités de riz indienne et thaïlandaise (25% brisure), des huiles végétales, entre autres, se sont renforcés tandis que ceux du blé tendre français et du sucre blanc ont reculé.



Le riz



En décembre 2017, le prix du kilogramme de riz parfumé sur le marché sénégalais a progressé de 0,6% pour s’échanger à 409 FCFA. Quant au coût du riz brisé ordinaire, il est resté stable à son niveau de septembre 2017, c’est-à-dire 296 FCFA. En janvier 2018, l’offre mondiale de riz s’établirait à 622,8 millions de tonnes pour la campagne 2017-2018, progressant de 0,2% et 0,5%, respectivement, par rapport aux prévisions du mois précèdent et aux estimations de la campagne 2016-2017. Les prévisions de janvier 2018 de la demande mondiale de riz, évaluées à 481,7 millions de tonnes, ont également connu des hausses respectives de 0,2% et 0,03% par rapport aux prévisions de décembre 2017 et aux estimations de la précédente campagne. En décembre 2017, les cours des qualités de riz indienne et thaïlandaise (25% brisure) sont restés fermes, portés par une demande soutenue et, particulièrement en Thaïlande, une appréciation de la monnaie locale par rapport au dollar. En variation mensuelle, ils ont enregistré des hausses respectives de 1,4% et 2,2%. Sur l’année 2017, le riz indien s’est renchéri de 8,4% tandis que celui thaïlandais a perdu 0,4% de sa valeur, par rapport à 2016.



Le sucre blanc



S’agissant du marché local, en décembre 2017, le prix du kilogramme de sucre raffiné en poudre est resté stable à son niveau du mois d’avril 2017, à savoir 608 FCFA. Dans ses dernières estimations, l’Organisation internationale du sucre (ISO) a évalué à 4,6 millions de tonnes sa prévision d’excédent de sucre pour la campagne 2017-2018, soit une augmentation de 1,6 million de tonne par rapport aux précédentes estimations. En effet, pour la campagne 2016-2017, le déficit se situerait à 6,5 millions de tonnes. Le marché du sucre est marqué par une nette baisse des cours en 2017, du fait principalement 3 des bonnes performances de récolte dans les principaux pays producteurs, notamment le Brésil, l’Inde et la Thaïlande. Après deux mois de hausses consécutives, le cours du sucre blanc a enregistré une baisse mensuelle de 3,6% en décembre 2017.



Les huiles végétales



En ce qui concerne le prix du litre d’huile végétale, il est resté stable à son niveau d’avril 2017 (1446 FCFA) sur le marché sénégalais, en décembre 2017. En janvier 2018, les prévisions de l’offre mondiale d’huiles végétales se sont situées à 216,1 millions de tonnes pour la campagne 2017- 2018, soit un recul de 0,1% par rapport à celles du mois précédent et une croissance de 3,2% par rapport aux estimations de 2016-2017. S’agissant de la demande mondiale d’huiles végétales, elle devrait enregistrer des hausses respectives de 0,2 et 3,5% par rapport aux prévisions de décembre 2017 et aux estimations de la campagne 2016-2017. Sur le marché des huiles végétales, les cours ont globalement reculé en décembre 2017, en rapport avec la bonne récolte d’huile de palme en Malaisie et en Indonésie. En variation mensuelle, les cours des huiles de palme, de soja et d’arachide ont connu des baisses respectives de 7,1%, 2,2% et 0,6%. Sur l’année 2017, les cours des huiles de soja et de palme ont respectivement baissé de 4,6% et 2%.



Zachari BADJI