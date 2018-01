‘’Le Sadio Mané de classe mondiale est de retour’’ - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport ‘’Le Sadio Mané de classe mondiale est de retour’’ Publié le mercredi 24 janvier 2018 | Enquête Plus

© Autre presse par DR

Sadio Mané (Liverpool/Sénégal) nommé pour le Ballon d`Or

Tweet

Le manager de Liverpool, Jürgen Klopp, estime que Sadio Mané a retrouvé sa meilleure forme depuis le début de l’année 2018, en inscrivant notamment deux magnifiques buts face à Burnley et Manchester City.







Les dernières prestations de Sadio Mané ont convaincu son coach Jürgen Klopp de son retour en forme. ‘‘A Burnley, il a marqué un but magnifique mais ce n’était pas une prestation de classe mondiale de Sadio. Depuis, ça a été le déclic et il est vraiment de retour. Il travaille dur, il protège la balle assez bien, pas de dribbles risqués, et c’est un joueur de classe de classe mondiale’’, se réjouit le technicien allemand qui ajoute : ‘‘Les deux buts qu’il a marqués (contre Burnley et City), je ne connais pas de joueurs qui auraient pu les mettre’’. Contre les Citizens, Mané à trouvé la lucarne d’Ederson. Ce qui porte son total à 6 buts en Premier League anglaise.



Le Sénégalais semble donc surmonter la période très difficile de décembre où il avait été relégué sur le banc des remplaçants. Ce passage à vide s’était confirmé lors du derby de la Mersey (1-1) où il s’était montré un peu trop égoïste sur une action de but. ‘’Après le match Everton, quand il n'a pas passé le ballon, tout le monde l’a vivement critiqué. Je ne l'ai pas mentionné, pour être honnête. Je ne l'ai pas mentionné à la mi-temps, ni dans une quelconque rencontre car j’ai vu dans les yeux de Sadio que s’il pouvait remonter le temps, il l’aurait fait’’, déclare Klopp.



Le manager des Reds essaie de comprendre son joueur. ‘’A ce moment, il était convaincu qu’il allait scorer, c’est un attaquant et un attaquant doit prendre une décision. Je veux bien qu’il les prenne mais parfois, il faut accepter que ces décisions sont mauvaises. Je l’accepte. Du moment que tu ne fasses pas de même pour les 20 prochaines situations similaires de telle sorte que les gens vont se dire : c’est quoi ça ? On ne peut pas jouer sans faire d’erreurs. Il n’a pas voulu le faire’’, philosophe le natif de Stuttgart (Allemagne). L’ancien entraîneur de Mayence 05 appelle à dépasser cet épisode. "Bien, bien, bien, bien, bien. Une ou deux choses pas très bien, mais le reste était bon. Alors construisons sur cela et ignorez le reste. C'est comme ça la vie. Vous ne pouvez pas penser tout le temps à vos erreurs, car cela n'a aucun sens. Vous ne pouvez pas oublier toutes les bonnes choses. Nous sommes tous un peu comme ça et parfois les gens ont besoin d'aide pour réaliser à nouveau la bonne situation’’, dit-il.



‘’Nous avons eu des discussions’’



Connu pour sa proximité avec ses joueurs, Jürgen Klopp a, selon ses dires, parlé avec Sadio Mané. ‘’Bien sûr, nous avons eu des discussions. Je ne peux pas vous dire ce que j'ai dit au joueur lors d'une réunion en tête-à-tête, mais c'était à propos de ce qu'il a fait jusqu'à présent’’, révèle-t-il. L’ancien buteur de Mayence souligne ce qui a plongé le Sénégalais dans une méforme. ‘’Il est dans une situation fantastique où tout le monde l'aime dans le club. Mais il a joué avec le [cœur] et non [la tête] et rien n'a vraiment fonctionné à la fin’’, dit-il. Klopp assure que Mané est devenu un autre joueur. ‘’Je veux être honnête et ne voudrais pas dire que Sadio a été brillant lorsqu’il ne l’a pas été. Chacun a vu qu’il luttait, ce n’est pas comme si c’était trop facile pour lui. Maintenant, il est complètement différent à nouveau’’, affirme le coach de Liverpool. Ce regain de forme est aussi une bonne nouvelle pour la sélection sénégalaise qui va disputer le prochaine Coupe du monde, Russie-2018.



Adama Coly