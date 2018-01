Le grand-Duc Henri de Luxembourg : "Nous croyons à l’avenir du Sénégal, alors nous allons continuer d’investir dans ce pays" - adakar.com

Face à la presse en compagnie du Président Macky Sall, le grand-Duc Henri de Luxembourg, s’adressant au Chef de l’Etat Sénégalais, déclare : "Je suis heureux que le Gouvernement Luxembourgeois continue de faire de la politique de développement dans votre pays. Cette politique de développement s’est lentement changée en politique d’investissement. Je suis particulièrement fier d’être à la tête d’une délégation économique. Le Secrétaire d’Etat à l’Economie est ici avec moi pour montrer que nous savons que le Sénégal est vraiment en train de se développer. Quand on voit les chiffres de croissance avec presque 7% depuis plusieurs années maintenant et cette ville que vous avez fondée à l’extérieur de Dakar et que nous avons visité ce matin, cela montre le dynamisme extraordinaire de votre pays. Nous croyons en l’avenir de votre pays et c’est pour cela que notre confiance est totale et nous allons continuer à investir dans votre pays. Nous avons profité de cette visiter pour signer le N°4 de notre coopération qui n’a rien à voir avec les autres accords que nous avons signés jusqu’à présent.