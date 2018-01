La proposition de Moussa Sy perturbe Dethié Fall, Malick Gackou et Cie… - adakar.com

La proposition de Moussa Sy perturbe Dethié Fall, Malick Gackou et Cie… Publié le mercredi 24 janvier 2018

La sortie de Moussa Sy Maire des Parcelles assainies demandant à l’opposition de se ranger derrière le parti démocratique sénégalais, semble être de la distraction pour Déthié Fall, Malick, Gackou et Cie. Selon ces membres de Manko Taxawu Sénégal, l’idée d’une candidature unique ou plurielle, paraît aussi indécent et sans objet. Ce, au moment où, « s’ouvre le procès de l’Honorable député-maire Khalifa Ababacar SALL, victime d’une cabale politico-judiciaire sans précédent ». Dans un communiqué rendu public, MTS affirme que l’idée d’une candidature unique est inopportune, inutile et stérile. Le débat est agité depuis un certain temps. Et le texte mentionne que, «Mankoo Taxawu Senegaal affirme ne pas être amusé par un tel jeu. D’ailleurs dans le même logique, le texte mentionne que c’est pour cette raison précise , c’est-à-dire leurs soutiens sans faille à Khalifa Sall qu’ils l’ont choisi comme tête de liste de Mankoo Taxawu Sénégal lors des élections législatives dernières.







Il s’agissait de par ce choix, d’une part, lui manifester leur soutien et d’autre part, mettre en échec l’entreprise de liquidation politique dont il est l’objet mentionne en outre le texte. Qui ajoute, par conséquent, que la conférence des leaders invite les militants et sympathisants de « Mankoo Taxawu Senegaal » à ne pas se laisser distraire et à rester mobilisés pour atteindre cet objectif qui demeure leur priorité. A cet effet, le procès du député-maire Khalifa Ababacar SALL et de ses co-détenus prévu ce 23 janvier doit être l’occasion d’une forte mobilisation pour lui manifester notre soutien total et notre solidarité note le document.

Pour la conférence des leaders, ce combat sera mené sans relâche jusqu’à leur libération. Au-delà de l’affaire Khalifa Ababacar SALL, la coalition Mankoo Taxawu Senegaal est plus que jamais déterminée à gagner la bataille de la défense de notre démocratie et contre l’instrumentalisation de la justice pour liquider des adversaires politiques. Pour ce faire, elle invite toutes les forces vives à se joindre à ce combat qui vise, en définitive, à préserver la paix et la stabilité dans notre pays en vue de garantir les conditions permettant de travailler à son développement et au bien-être de nos populations. De la même manière, la coalition « Mankoo Taxawu Senegaal » reste ouverte à toute initiative dont la finalité est de parvenir à cet objectif qui, seul, pourra garantir les gages d’un développement harmonieux du Peuple sénégalais.