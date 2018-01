Le journaliste Khalil Diémé dément Yerim Seck : « Il raconte des histoires. Tous les conflits armés en Afrique ont fini sur une table de négociation » - adakar.com

Le journaliste Khalil Diémé dément Yerim Seck : « Il raconte des histoires. Tous les conflits armés en Afrique ont fini sur une table de négociation » Publié le mercredi 24 janvier 2018

Le journaliste Cheikh Yerim Seck qui tente de nous faire croire que la solution militaire est à la base de la paix en Angola, en Cote Ivoire et au Libéria, vient d’être démenti par son confrère Khalil Diémé, qui a couvert plusieurs crises militaires et politiques en Afrique. « Mon grand frère Yerim Seck veut modifier l'histoire. Aucun conflit armé en Afrique n’a connu une fin sur un rapport de force. Et pourquoi la Casamance doit étre une exception ? Après les accords de paix entre l’Unita de feu Jonas Savimbi et le MPLA de Dos Santos en 2002, j’informe à Yerim que l’Angola n’a pas encore connu une paix définitive mais une accalmie car il y’a toujours une rébellion dans la province de Cabinda (Nord). Au Libéria on sait très bien que Taylor est arrivé au pouvoir par des armes avec certains accords politiques certes mais il a été chassé par une coalitions de groupes rebelles avant que des négociations sérieuses commencent et qui ont abouti à la fin de la guerre", rectifie M. Diémé.



Il ajoute qu' "en cote Ivoire j’ai couvert plusieurs évènements. Gbagbo malgré toutes les armes acquises entre 2002 et 2008, il n’a puis contrôlé le Nord et l’Ouest de la cote Ivoire. Il a fallu Macooury 1 et 2 et ensuite Ougadougou 1, 2 et 3 pour obtenir pour un accord définitif. Vous pouvez vérifier toutes ces informations. »