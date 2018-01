Serigne Mansour SY Djamil : « La Vieille Maison De SENGHOR Est En Train De S’effondrer » - adakar.com

Présent ce mardi au tribunal de Dakar pour les besoins du procès du maire de Dakar, le leader de Bes du ñakk n’a pas fait dans la langue de bois.



« C’est une opération, une liquation politico-judiciaire. Ce n’est pas autre, c’est ça. Il ne faut pas lui donner un contenu judiciaire… C’est à ce titre là que suis là pour manifester mon soutien à Khalifa SALL », déclare-t-il sans sourciller.



Serigne Mansour SY Djamil n’a pas non plus manqué de dire ses quatre vérités à Ousmane Tanor DIENG. « Je m’insurge surtout contre le Parti socialiste qui vient de l’exclure. Je trouve simplement que, dans sa nécrose et dans sa sporose, ce Parti socialiste, la vieille maison de SENGHOR, est en train de s’effondrer et que son pronostic vital est déjà engagé malgré les agitations ces derniers temps d’Ousmane Tanor DIENG partout au Sénégal. Il essaie de ressusciter des structures de base qui n’existent plus dans ce parti complètement parsemé, pour montrer simplement à Macky SALL qu’il a encore quelque chose au Parti socialiste. Il n’y a rien au Parti socialiste…. », martèle Serigne Mansour SY Djamil. Ne lâchant pas le secrétaire général du PS, il ajoute : « Il (Tanor, ndlr) a besoin de donner des gages au Président Macky SALL. Et que son soutien principal, c’était le Parti socialiste français et lui-même s’est totalement écroulé ».