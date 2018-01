Il faut empêcher à Macky SALL de choisir les candidats auxquels il fera face, selon Idrissa SECK - adakar.com

Publié le mercredi 24 janvier 2018

Idrissa Seck a rendu visite à Khalifa Sall, à Rebeuss

Dakar, le 10 avril 2017 - L`ancien Premier ministre Idrissa Seck a rendu visite à Khalifa Sall, à la maison d`arrêt et de correction (MAC) de Rebeuss. Le président du parti Rewmi s`est adressé à la presse à sa sortie. Tweet

L’ancien Premier ministre l’a répété ce mardi 23 janvier au Palais de Justice de Dakar où se tient le procès du maire de Dakar.



Venu manifester son soutien à Khalifa SALL, Idrissa SECK a jeté de gros pavés dans la mare de Macky SALL.



«Je ne rentre pas dans les détails du dossier et des discussions juridiques. Le principe fondamental est qu’il s’agit d’un procès politico-judiciaire et qu’il y a un projet politique derrière qui est d’éliminer un candidat politique», a encore réitéré l’ancien maire de Thiès.



En appelant au peuple sénégalais, Idrissa SECK lui demande de barrer la route à Macky SALL. «La chose sur laquelle nous devons tous nous arrêter, c’est de nous mobiliser pour que notre Justice ne soit pas transformée en un instrument politique au service du président de la République qui choisit, à la place du peuple sénégalais, les candidats de l’opposition auxquels il aura à faire face à la prochaine élection présidentielle», a déclaré le président de Rewmi.



Poursuivant, il interpelle directement les magistrats. Pour lui, «c’est une occasion exceptionnelle pour les juges en charge du dossier et du procès d’envoyer un signal extrêmement fort sur la volonté des acteurs de la Justice de recouvrer leur indépendance et leur dignité ».



«Je les invite à être confiants de l’opportunité qui leur est offerte de retrouver l’indépendance de la Justice dont tout le monde doute aussi bien à l’intérieur du pays qu’à l’extérieur», a soutenu Idrissa SECK.