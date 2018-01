Correspondance: Macky a ignoré l’interpellation des avocats de Khalifa Sall - adakar.com

Correspondance: Macky a ignoré l'interpellation des avocats de Khalifa Sall Publié le mercredi 24 janvier 2018

© Présidence par DR

Macky Sall, président de la République

Membre du collectif des avocats constitués pour assurer la défense de Khalifa Sall, Me Demba Ciré Bathily a mis à nu des échanges faits entre le président Macky Sall et lui sur l’affaire dite de la Caisse d’avance de la mairie de Dakar.



‘’Nous avons saisi le président de la République pour lui rappeler que là (dans l’affaire Khalifa Sall) il y a une violation flagrante de la Constitution. Et qu’il ne peut pas s’immiscer dans ce dossier qui concerne les Collectivités locales. A la requête qui mettait l’Exécutif devant ses responsabilités, dit-il, une correspondance émanant de la présidence informe : ‘’Le chef de l’Etat a bien reçu votre lettre. A cette effet, je vous informe que l’Agent judiciaire de l’Etat vous saisira d’une lettre’’.



Une promesse jamais tenue, jusqu’à nos jours, s’indigne Me Bathily qui dit attendre ‘’toujours la réponse à l’interpellation qu’il avait fait au locataire du palais présidentiel. Dans sa plaidoirie, Me Bathily a vivement dénoncé la constitution de l’Aje dans le dossier.



‘’Il est magistrat détaché au service du ministère de l’Economie et des finances. On ne peut pas lui permettre de se comporter comme n’importe qui. Le président de la République nous a dit qu’il allait saisir l’Aje pour avoir des explications. Je pense qu’à l’issue de ce débat l’Agent et ses avocats voudront bien se retirer de cette affaire, a conclu Me Bathily. Il dit être convaincu que les avocats de l’Etat et l’Aje savent que ‘’la loi ne leur permet pas de venir s’immiscer dans ce débat’’.



Les ayant précédé à la barre, Me Bamba Cissé a relevé une absence de conformité à l’orthodoxie des règles, à travers l’attitude de l’Aje qui a pris la parole devant les avocats de l’Etat pour plaider l’irrecevabilité de la constitution de la ville de Dakar. D’où sa conviction que la constitution de l’Etat est irrecevable.