KOLDA - Le Dg de l’Adl invite les acteurs à s’approprier l’Observatoire des territoires - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société KOLDA - Le Dg de l’Adl invite les acteurs à s’approprier l’Observatoire des territoires Publié le mercredi 24 janvier 2018 | Seneweb

Tweet

L'atelier de formation des acteurs de la région de Kolda sur les outils de gestion de la plateforme de l'observatoire national des territoires, a servi de prétexte à Malal Camara, le directeur général de l'Agence de développement local (Adl) pour inciter ces derniers à s'en approprier.

Cette mise en place de l’Observatoire avec la formation des formateurs des points focaux communaux et départementaux de l’Observatoire National des Territoires (Ont), s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme de formation et de sensibilisation des acteurs régionaux du pôle Casamance sur les enjeux dudit observatoire.

Pour Malal Camara, l'observatoire national des territoires n'est pas une propriété de l'Agence de développement local, mais plutôt un outil des acteurs qu'ils doivent utiliser pour développer leurs propres territoires.

Pendant trois jours, les participants constitués entres autres de représentants des différents services techniques régionaux de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor seront initiés sur les différents modules de gestion de la Plateforme SIG et géoportail de l’Observatoire.