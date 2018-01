Procès de Khalifa Sall et Cie : L’audience suspendue jusqu’à ce mercredi - adakar.com

Procès de Khalifa Sall et Cie : L'audience suspendue jusqu'à ce mercredi Publié le mercredi 24 janvier 2018

Palais de justice de Dakar

Le procès de Khalifa Sall et Cie, ouvert ce matin à 9 heures 9 minutes, a été renvoyé à demain, mercredi. Les débats ont été suspendus à 18 heures.



La décision de renvoyer le procès a été prise d'accord parties, selon le juge Malick Lamotte, qui dirige l'audience.



À la reprise, ce mercredi à 9 heures, Me Doudou Ndoye et sa consœur Borso Pouye de la défense, prendront la parole les premiers.