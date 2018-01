Me Khassimou Touré : ‘’ L’Aje est un intrus dans l’affaire Khalifa Sall’’ - adakar.com

Me Khassimou Touré : '' L'Aje est un intrus dans l'affaire Khalifa Sall'' Publié le mercredi 24 janvier 2018

Khalifa Sall

Khalifa Sall

Au procès qui a vu défiler des avocats plaidant la recevabilité de la constitution de partie civile de la ville de Dakar, les avocats de Khalifa Sall et Cie ont retourné les armes contre leurs confrères du camp opposé.



A la barre, Me Khassimou Touré a tenté de démontrer l’irrégularité de la constitution de l’Etat dans ce dossier qui a valu au maire de Dakar et à certains de ses collaborateurs, une détention. ‘’Ce n’est pas parce que le Trésor public intervient dans le décaissement des sous qu’il faille en tirer la conclusion selon laquelle l’Etat est compétent pour intervenir dans ce dossier. L’Etat est encombrant dans cette affaire. En réalité l’Aje (Agence juciciare de l'Etat) est un intrus dans cette affaire. Si préjudice, il y a, la Ville de Dakar est la seule à l’avoir subie. Il n’a pas été apporté la preuve que l’Etat a subi un préjudice. Moi, je suis habitué à défendre les intérêts de l’Etat dans des procès de détournement de deniers publics. Mais je ne me souviens pas avoir une fois noté la présence de l’Aje à mes côtés’’, a indiqué Me Touré. Ce dernier d’inviter le juge à écarter l’Etat dans ce dossier. ‘’Nous vous serons gré de déclarer irrecevable la constitution de l’Aje dans cette affaire’’, demande-t-il.



Dans la même lancée, Me Ciré Clédor Ly d’ajouter : ‘’La recevabilité de la constitution de l’Etat du Sénégal pose problème. Les débats en dur droit ne peuvent pas continuer dès qu’il y a une personne étrangère au dossier dans cette affaire. On devrait vider cette affaire dès qu’il y a eu des contestations’’.



Mieux, le conseil du maire de Dakar de souligner qu’il n’y a pas de fondement juridique pour la constitution de l’Aje dans ce dossier. Nous demandons fermement à ce que cette question soit réglée. Ce d’autant que l’Aje ne pouvant pas plaider avec ses avocats dans ce dossier. Par conséquent, il a invité le tribunal à déclarer l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de l’Etat du Sénégal’’.