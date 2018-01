Serigne Abdou Sy dément son frère : «Les propos de Serigne Moustapha sont faux» - adakar.com

Serigne Abdou Sy dément son frère : «Les propos de Serigne Moustapha sont faux» Publié le mardi 23 janvier 2018

Serigne Moustapha Sy, guide spirituel des Moustarchidines

Serigne Abdoul Sy s’est offusqué de la sortie de son frère ainé et non moins guide moral des Moustarchidin Wal Moustarchidati, Serigne Moustapha Sy. Selon lui, ce dernier a prêté à leur défunt père, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Makhtoum, des propos qu’il n’a jamais proférés.



Les déclarations de Serigne Moustapha Sy à propos d’une sortie de son père qui n’aurait pas aimé une photo où l’actuel porte-parole des Tidianes, Serigne Pape Malick Sy était accompagné du promoteur de lutte Gaston Mbengue suscite une vive polémique dans cette famille. En effet, selon Serigne Abdoul Sy, jeune frère de Moustapha Sy, son père n’a jamais tenu de tels propos.



«Il faut que les guides religieux arrêtent le trafic d’influence», a-t-il déclaré. Et de poursuivre : «de tels propos n’ont jamais été tenus par Serigne Cheikh qui n’a jamais fait de distingo entre un ministre et un charlatan car mettant tout le monde sur le même pied. Dire de cet homme qu’il aurait proféré des propos désobligeants à l’endroit de quelqu’un, est vraiment mal le connaître. Et justement, Serigne Moustapha Sy ne connaît pas Serigne Cheikh».



Mais, déplore Serigne Abdoul Sy, cette attitude du guide moral des Moustarchidine ne le surprend pas d’autant plus qu’il est habitué des faits. D’ailleurs, rappelle-t-il, «du vivant de Serigne Cheikh, lors du Gamou de 2012, ce dernier avait chargé Serigne Pape Malick de s’acquitter à sa place de la prêche qu’il avait l’habitude de servir aux disciples ce jour. Et le lendemain, j’ai trouvé Serigne Cheikh très remonté qui m’a informé que l’objet de son courroux n’était rien d’autre que des propos tenus par son fils à l’endroit de son frère, pour dire l’affection qu’il vouait à Pape Malick Sy, son frère qu’il a éduquer comme si c’était son fils».