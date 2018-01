Signature du 4e PIC entre le Sénégal et le Luxembourg - adakar.com

© Présidence par DR

Macky Sall accueille le Grand-Duc de Luxembourg

Dakar, le 22 janvier 2018 - Le président de la République Macky Sall a accueilli le Grand-Duc de Luxembourg, Son Altesse Royale Henri, à l`aéroport de Dakar. Il effectue une visite officielle au Sénégal. Tweet

Le président de la République Macky Sall a annoncé, lundi, la signature du quatrième Programme indicatif de coopération (PIC IV) entre le Sénégal et le Luxembourg.



Macky Sall qui s’exprimait lors d’un point de presse co-animé avec le Grand-Duc Henry Albert Marie Guillaume a soutenu que le PIC IV concernera essentiellement la santé et la formation technique et professionnelle, deux domaines prioritaires du Plan Sénégal émergent (PSE), rapporte le journal Le Soleil.



La coopération entre le Sénégal et le Luxembourg, vieille de 31 ans, porte notamment sur les domaines de la santé, de l’hydraulique, de l’enseignement technique et professionnel et du développement local.



Le chef de l’Etat qui a salué la tenue du Forum économique pour stimuler les échanges et renforcer l’investissement privé entre les deux pays a dit sa volonté de "poursuivre la collaboration pour porter la coopération à un niveau encore plus élevé".



En visite officielle au Sénégal, le Grand-Duc du Luxembourg a salué l’"essor dans le Pôle urbain de Diamniadio avec les nombreux projets en cours de réalisation et la vitalité économique du Sénégal".



"Le Sénégal et le Luxembourg entretiennent depuis longtemps une relation spéciale, de confiance et de respect mutuel" a souligné le Grand-Duc qui présidait le Forum économique entre les deux pays.



Lors de cette rencontre avec les journalistes, l’hôte du chef de l’Etat a estimé que le "Sénégal est en train de se développer quand nous avons vu le chiffre de la croissance qui est presque de 7% depuis plusieurs années".



Au cours de sa visite officielle au Sénégal, le 6e Grand-Duc de Luxembourg a été reçu dimanche au centre de Enda santé à Mbour qui, depuis sa construction en 2009, soutient les couches défavorisées à travers divers projets et programmes.



Depuis quelques années, le Luxembourg a orienté ses investissements vers les secteurs porteurs tels que les Tic, les biotechnologies, les énergies renouvelables, etc.