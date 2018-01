Jürgen Klopp: “Sadio Mané est un joueur de classe mondiale“ - adakar.com

Jürgen Klopp: "Sadio Mané est un joueur de classe mondiale" Publié le mardi 23 janvier 2018 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Liverpool: Jürgen Klopp a salué la performance de Sadio Mané face à Arsenal

L’entraîneur de Liverpool a expliqué ce qui l’a opposé ces dernières semaines à Sadio Mané. Jürgen Klopp avait relégué l’international Sénégalais sur le banc de touche pendant plusieurs rencontres. Sadio Mané avait perdu sa place de titulaire et ne bénéficier que rarement de quelques minutes de temps de jeu.



Pour le technicien allemand, Mané était en méforme et il n’était plus le joueur qui avait porté Liverpool. Mais Jürgen Klopp assure que depuis le match contre Burnley et le but qu’il a inscrit Mané retrouve sa meilleure forme et la classe qui le caractérise.



"À Burnley, il a marqué un but magnifique, mais ce n’était pas une prestation de classe mondiale. Depuis, ça a été le déclic et il est vraiment de retour. Il travaille dur, il protège la balle assez bien, pas de dribbles risqués, et c’est un joueur de classe mondiale", a expliqué Jürgen Klopp.



La mauvaise passe que Sadio Mané a traversée à Liverpool remonte au match important contre Everton, le derby du Merseyside. Alors qu’il avait l’opportunité de donner le ballon à Salah pour une occasion de but, Mané avait préféré y aller seul sans connaître la réussite. "Après le match contre Everton, quand il n’a pas passé le ballon, tout le monde l’a vivement critiqué. Je ne l’ai pas mentionné à la mi-temps, ni dans une quelconque rencontre, car j’ai vu dans les yeux de Sadio que s’il pouvait remonter le temps, il l’aurait fait", a expliqué Jürgen Klopp.



Sadio Mané a renoué sa place de titulaire avec Liverpool. L’international Sénégalais a notamment inscrit un magnifique lors du match qui a acté la première défaite de Manchester City en Premier League (4-3).



