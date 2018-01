Macky Sall et Mohamed Ould Abdel Aziz ont eu un échange téléphonique - adakar.com

Macky Sall et Mohamed Ould Abdel Aziz ont eu un échange téléphonique Publié le mardi 23 janvier 2018 | aDakar.com

Le président de la République Macky Sall a eu un entretien téléphonique avec son homologue de la Mauritanie Mouhamed Ould Abdel Aziz.



"Cet entretien, qui s'inscrit dans le cadre des excellentes relations d'amitié fraternelle entre le Sénégal et la Mauritanie, a porté sur des questions d'intérêt commun, touchant notamment les liens de coopération et de bon voisinage", annonce un communiqué de la présidence de la République.



Au cours de leur entretien téléphonique, les présidents Macky Sall et Mohamed Ould Abdel Aziz ont "renouvelé leur volonté de travailler ensemble au raffermissement de ces liens privilégiés."



