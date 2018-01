Sénégal : Khalifa Sall de nouveau devant les juges (EN DIRECT) - adakar.com

Sénégal : Khalifa Sall de nouveau devant les juges (EN DIRECT) Publié le mardi 23 janvier 2018 | Jeune Afrique

Le maire de Dakar Khalifa Sall à l`Hôtel de Ville le 22 octobre 2014

Reporté deux fois déjà, le procès du député et maire de Dakar Khalifa Sall doit s'ouvrir ce mardi dans la capitale sénégalaise. Avec sept coaccusés, il est accusé de « détournement de fonds » dans l'affaire dite de la caisse d'avance. Suivez le procès en direct ici.



Cet article est réactualisé régulièrement, les heures sont en heure de Paris (GMT+1). Pour rafraîchir, cliquez ici.



Après deux reports successifs les 14 décembre 2017 et 3 janvier 2018, le procès du maire de Dakar Khalifa Ababacar Sall et des 7 autres agents de la ville va reprendre ce mardi matin au palais de justice de Dakar. Ils sont notamment poursuivis pour « détournement de deniers publics », « blanchiment ». Si l’on en croit le juge Malick Lamotte, il n’y aura pas de troisième report.