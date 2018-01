APR-SANGALCAM : Deux meetings opposés dans une même commune - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique APR-SANGALCAM : Deux meetings opposés dans une même commune Publié le mardi 23 janvier 2018 | Walf Fadjri L’Aurore

© Autre presse par DR

Assemblée nationale: Le ministre Oumar Gueye prend la défense de Cheikh Kanté

Tweet

La zone des 4c est vraiment en ébullition ces derniers mois.



Après la sortie du maire de Bambilor, Ndiagne Diop pour fustiger la gestion du ministre Oumar Gueye, coordonnateur départemental de l’Apr, c’est au tour de Mamadou Bâ, proche du ministre de créer un mouvement pour contrer les actions du ministre dans sa propre commune. En partenariat avec Bara Guéye éternel opposant au ministre Oumar Guèye, le meeting qui s’est tenu au même moment que celui du ministre a permis à Mamadou Bâ de revenir sur les raisons de la division. «On s’est rendu compte qu’au niveau des structures du parti, il n y a pas d’animation politique. Les rares occasions que nous avons pour permettre aux militants d’échanger sur les préoccupations liées à l’animation du parti, c’est à la veille des élections. Une fois les élections derrière nous, tout replonge dans la léthargie», déclare Mamadou Bâ. Pour lui, il n y a aucun doute qu’il y a une léthargie de l’Apr dans la commune. «La preuve, nos derniers résultats sont revus à la baisse. Nous avons chuté, comparé aux autres élections», lance Benj Bâ.



La réponse au ministre Oumar Guéye ne s’est pas faite attendre. Présidant un meeting d’animation du parti au terrain d basket, Oumar Guéye est revenu sur les derniers chiffres qui montrent la suprématie de Sangalcam sur toute la région. «Nous avons fait le meilleur résultat de toute la région lors des législatives.. Nous avons enregistré 61%, le taux le plus élevé de la région de Dakar. Sangalkam a eu le meilleur résultat de toute la région de Dakar, le meilleur de toutes les communes de la région de Dakar. Les chiffres parlent. C’est parce que nous avons travaillé dure pour l’avoir», lance Oumar Guéye document à l’appui défiant quiconque de prouver le contraire. Pour lui, la famille de l’Apr s’est beaucoup agrandie dans l’unité et la cohésion. Le ministre également salué l’arrivée de nouveaux militants dans son camp. «Nous n’avons pas d’opposition dans cette commune, je dirai même dans les 4c. Il faut travailler dans la paix et l’unité. C’est pourquoi je lance un appel à l’unité afin de réussir le pari de faire gagner le Président Macky Sall au premier tour», dit Oumar Guéye.



Najib SAGNA