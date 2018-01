Mbour: Les dissidents du PS mobilisent et dézinguent Tanor - adakar.com

Mbour: Les dissidents du PS mobilisent et dézinguent Tanor Publié le mardi 23 janvier 2018 | Enquête Plus

En comité central ce week-end à Mbour, les dissidents du Parti socialiste ont réussi une mobilisation monstre.



Khalifa Sall et ses camarades dissidents du Parti socialiste (Ps) n’ont pas encore dit leur dernier mot. Ils ont, en effet, fait une véritable démonstration de force ce week-end à Mbour dans le fief même du Secrétaire général du Parti socialiste, Ousmane Tanor Dieng, où ils ont tenu un Comité central et réussi une mobilisation monstre. Exclus des rangs du Ps, ils engagent ainsi une véritable bataille de légitimité, surtout au niveau des coordinations et autres instances de base.



En effet, l’hôtel Coco Beach où la manifestation s’est tenue s’est révélée trop étroite pour contenir les militants socialistes venus des quatre coins du pays échanger avec leurs responsables sur le thème : ‘’Renaissance du Parti socialiste pour de nouvelles conquêtes‘’. A l’issue des travaux, ils ont produit un manifeste où ils clashent la direction du Ps. ‘’Le dessein de la direction et de ses affidés est de déconstruire le Parti Socialiste, de l’achever après l’avoir plongé dans un coma artificiel. Nous savons tous qu’on ne construit pas sur des ruines mais sur des fondations’’, persiflent-ils dans le document distribué aux participants.



Au cours de la rencontre, Barthelemy Dias, Aminata Diallo, entre autres responsables présents à la manifestation, ont réaffirmé leur ancrage au Parti socialiste. Ils n’ont pas par ailleurs omis de jeter de grosses pierres dans le jardin d’Ousmane Tanor Dieng qu’ils peignent comme un leader en manque de charisme et de popularité. ‘’En 2000, lorsqu’il (OTD) était haï, vomi et rejeté par tous les Sénégalais, nous les aventuriers, avons fait le choix de l’accompagner. Parce que nous ne sommes pas dans les jugements ad hominem, mais plutôt dans les jugements ad valorem. Nous sommes des aventuriers qui avons un haut sens de l’engagement et de ce qu’est servir l’Etat et d’être un homme d’Etat. Jamais nous n’accepterons que ce parti tombe entre les mains d’un rentier, d’un courtisan servile. Notre rêve, c’est que ce parti retourne au pouvoir avec un digne fils du parti’’, déclare le porte-parole, Babacar Abba Mbaye.



Par ailleurs, les camarades de Khalifa Sall se sont prononcés sur le dialogue national auquel appelle le président de la République. A cet effet, ils réitèrent leur position de départ. ‘’Nous informons l’opinion nationale et internationale que nous ne participons pas au dialogue, tant que notre camarade Khalifa Sall est en prison’’, déclarent-ils. Avant de réclamer l’audit du fichier électoral, la production et la distribution des cartes nationales d’identité.



KHADY NDOYE (MBOUR)