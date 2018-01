Reprise ce mardi du procès de Khalifa Sall et Cie - adakar.com

Reprise ce mardi du procès de Khalifa Sall et Cie Publié le mardi 23 janvier 2018 | Agence de Presse Africaine

La Cour suprême maintient Khalifa Sall en prison

Dakar, le 20 juillet 2017 - La Cour suprême a rendu sa décision sur la demande de mise en liberté provisoire de Khalifa Sall. Le maire de Dakar va donc attendre en prison son jugement dans l`affaire de la Caisse d`avance. Photo: Me Ciré Clédor Ly, avocat de Khalifa Sall Tweet

Dakar (Sénégal) - Le procès du maire de Dakar, Khalifa Sall, et ses co-inculpés, reprend ce mardi 23 janvier 2018, en audience spéciale devant le tribunal correctionnel de Dakar.



Ouvert le 14 décembre dernier, le procès de M. Sall et Cie a été renvoyé au 03 janvier 2018, avant d’être à nouveau renvoyé ce 23 janvier sur demande des avocats de la défense pour que toutes les dispositions soient prises.



Le procès est présidé par le juge Malick Lamotte qui a remplacé Magatte Diop.



En prison depuis mars 2017, Khalifa Sall et compagnie seront jugés en audience spéciale pour ‘’association de malfaiteurs, détournement de deniers publics, escroquerie portant sur des deniers publics, faux et usage de faux dans un document administratif’’. Ouvert le 14 décembre dernier, le procès a été renvoyé au 03 janvier 2018.





Khalifa Sall est poursuivi en même temps que ses co-inculpés: Mbaye Touré, directeur administratif et financier de la ville de Dakar, Ibrahima Diaw, chef de la Division financière et comptable, Amadou Moctar Diop, coordonnateur de l’Inspection générale des services municipaux, Yaya Bodian, chef du Bureau du budget, Fatou Traoré, Assistante du Directeur administratif et financier.





Dissident du Parti socialiste (mouvance présidentielle) à la veille du Référendum sur la réforme constitutionnelle du 20 mars 2016 pour lequel il avait appelé ses partisans à voter «Non», Khalifa Sall dirige depuis 2009 la ville de Dakar. Le 30 décembre dernier, lui et 64 responsables ont été exclus du Parti socialiste.





