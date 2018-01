2018 décrétée année sociale: Le ministre Salimata Diop Dieng décline sa feuille de route - adakar.com

Publié le mardi 23 janvier 2018

Mme Salimata Diop Dieng, ministre de la Femme, de la Famille et du Genre

2018 étant déclarée année sociale par le chef de l’Etat, c’est dans ce sillage que le Mffg a promis une batterie de mesures pour alléger les conditions de vie des femmes.



Le président de la République a décrété 2018 année sociale. Son ministre de la Femme, de la Famille et du Genre s’emploie à lui donner un contenu. Samedi, Salimata Diop Dieng a démarré une série de rencontres, d’échanges et de partages avec les organisations féminines. Elle a promis l’éradication de toutes les formes de discrimination incluant les violences basées sur le genre. Et elle s’engage à œuvrer pour l’accès équitable des hommes et des femmes aux différentes opportunités.



‘’Cette option, en bonne place dans le Pse et dans les programmes sectoriels, devrait connaitre, en cette année sociale, un moment d’amplification et d’accélération, avec la bourse pour l’entreprenariat rapide ainsi que le processus d’actualisation du cadre national d’autonomisation de la femme qui sera sanctionné par un conseil interministériel et un front national’’, annonce-t-elle.



Son département compte procéder à la création de 10 000 unités économiques pour l’entreprenariat féminin dans toutes les communes du Sénégal, à l’élaboration, suivant une approche participative incluant l’ensemble des acteurs institutionnels et associatifs, d’un mémorandum national pour l’automatisation de la femme sénégalaise en 2035, en cohérence avec le Pse. Il sera aussi question de l’éradication de l’utilisation de la force physique par les femmes pour moudre le mil avec une diversification des équipements de production et d’allègement des travaux domestiques, l’amélioration des services sociaux de base avec un important programme de construction d’infrastructures pour l’éducation, la santé et les espaces d’accueil et d’expression des femmes et des jeunes filles.



Dans la banlieue, le ministre a aussi procédé à la remise symbolique d’attestations de fin de formation de compétences à 137 femmes qui ont bénéficié d’un financement de 106 millions de francs Cfa de partenaires. Puis, Salimata Diop Dieng a lancé 56 nouvelles unités économiques pour un financement de 100 millions de francs Cfa. Elle a offert un lot d’équipements de production d’une valeur de 50 millions de francs Cfa qui vont impacter 2 000 femmes. Enfin, Madame le Ministre a mis à la disposition de 1 500 femmes vendeuses de poisson au détail, dans les 14 marchés de cette ville, un financement de 30 millions de nos francs.



‘’Je prends l’engagement de nouer un partenariat solide et dynamique avec les organisations féminines, toutes obédiences comprises, pour déployer avec une efficacité maximale l’ensemble des mécanismes publics d’intervention susceptibles de contribuer à l’optimisation de potentiels de la femme et de la jeune fille’’, a promis le ministre devant une foule monstre.



‘’Ces lignes d’action que je voudrais placer sous le signe de l’innovation et surtout du pragmatisme, je compte les mettre en œuvre et les suivre avec vous, mais aussi les évaluer, à la fin de l’année, avec vous’’, a promis Mme Dieng. Avant d’annoncer qu’après Guédiawaye, ce sera au tour de Pikine, Rufisque et Dakar, avant le passage dans les autres régions. Le maire de la ville de Guédiawaye, Aliou Sall, a renchéri vouloir allouer la somme de 3 millions, dès ce lundi, aux femmes commerçantes des 5 communes de ce département.



CHEIKH THIAM