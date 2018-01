UA/sommet : lancement d’un marché unique du transport aérien, le premier projet phare de l’Agenda 2063 (SYNTHESE) - adakar.com

ADDIS-ABEBA -- L'Union africaine (UA) a prévu de lancer le premier projet phare de l'Agenda 2063, à savoir un Marché commun africain des transports aériens (SAATM), à l'occasion de son sommet qui se déroule actuellement à Addis-Abeba en Éthiopie.



L'UA a joué un rôle de coordination essentiel dans l'établissement du SAATM, défendant ce projet auprès des pays membres qui ne s'étaient pas encore engagés solennellement à y participer, a rapporté le Commissaire de l'UA aux infrastructures et à l'énergie, Amani Abou-Zeid, dans un communiqué publié lundi par le bloc panafricain.



Le lancement du SAATM, prévu le 28 janvier, fera naître davantage d'opportunités de promouvoir le commerce et les investissements transfrontaliers dans les industries de production et de service, y compris dans le secteur du tourisme, avec pour conséquence la création de 300 000 emplois directs et de deux millions d'emplois indirects, a indiqué le commissaire, ajoutant que le lancement du SAATM contribuerait de manière énorme à l'intégration et à la croissance socioéconomique du continent.



Le secteur de l'aviation représente actuellement huit millions d'emplois en Afrique et le SAATM a été créé dans le but de renforcer la connectivité, de faciliter le commerce et le tourisme, de créer des emplois, et de veiller à ce que l'industrie joue un rôle plus important dans l'économie mondiale et contribue significativement à l'Agenda 2063 de l'UA, selon M. Abou-Zeid.



En tant que le premier à être lancé des 12 projets phares de l'Agenda 2063 de l'UA, le SAATM ouvrira la voie à d'autres projets phares tels que le passeport africain et l'autorisation de la libre circulation des personnes, ou encore la Zone de libre-échange continentale, a indiqué le Commissaire.



Ce sommet de l'UA doit également être marqué par l'adoption du texte réglementaire de la Décision de Yamoussoukro, couvrant les réglementations en matière de concurrence et de protection des marchés qui assureront un fonctionnement efficace des marchés, a ajouté le Commissaire.



Une exposition intitulée "L'envol de l'Agenda 2063 de l'UA pour une Afrique intégrée, pacifique et prospère" sera dévoilée pour célébrer ce lancement, et une plaque commémorative sera inaugurée à cette occasion, a fait savoir l'UA.



Jusqu'à présent, 23 pays d'Afrique sur 55 ont adhéré au Marché commun africain des transports aériens, tandis que 44 pays ont signé la Décision de Yamoussoukro, selon ce communiqué.



La déclaration sur l'établissement du Marché commun africain des transports aériens a été adoptée par l'Assemblée de l'UA en janvier 2015. Immédiatement après, 11 pays membres de l'UA ont déclaré leur engagement solennel à établir le SAATM en mettant pleinement en œuvre la Décision de Yamoussoukro de 1999, qui prévoit une totale libéralisation de l'accès au marché entre les pays africains, un libre exercice des droits de circulation, l'élimination des restrictions sur la propriété et la totale libéralisation des fréquences, des tarifs et des capacités.



À ce jour, le nombre de pays membres de l'UA qui ont adhéré à l'engagement solennel s'est élevé à 23.



Le 30ème Sommet de l'UA s'est ouvert lundi au siège de l'UA à Addis-Abeba, capitale de l'Éthiopie.



Avec pour thème "Remporter la lutte contre la corruption : une voie durable vers la transformation de l'Afrique", le sommet a débuté par la 35ème session ordinaire du Comité des représentants permanents de l'UA, qui se tient les 22 et 23 janvier.



Cette réunion est chargée de préparer l'ordre du jour du sommet et les recommandations à prendre en compte pour la 32ème session ordinaire du Conseil exécutif de l'UA, prévue les 25 et 26 janvier.



La réunion du Conseil exécutif sera suivie par la 30ème session ordinaire de l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'UA, les 28 et 29 janvier