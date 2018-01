La politique domine toujours la Une des quotidiens sénégalais - adakar.com

La politique domine toujours la Une des quotidiens sénégalais Publié le mardi 23 janvier 2018 | Agence de Presse Africaine

Dakar (Sénégal) - L’actualité politique avec une diversité de sujets fait toujours le menu des quotidiens sénégalais parvenus mardi à APA.



«Indemnités de rentrée, voitures de Niasse-La polémique enfle à l’Assemblée», titre Walfadjri.



A propos de la dotation de 10 millions f cfa pour frais d’installation des députés, le journal informe que «le député Pape Birame Touré dément Ousmane Sonko» qui est à l’origine de cette révélation.



Sud Quotidien met en exergue la levée du blocage du dialogue politique devant démarrer ce mardi et note que «la société civile joue au médiateur».



«Du dialogue de façade au dialogue de sourds, les concertations dites nationales entre pouvoir et opposition autour du processus électoral qui peinent réellement à être inclusives, du fait du boycott de l’opposition significative ou radicale, reprennent leur cours ce jour, mardi 23 janvier 2018», explique Sud.



Il souligne qu’après trois rounds de négociations conclus par un désaccord magistral autour des propositions de la majorité (bulletin unique, caution à la présidentielle, mais surtout parrainage des candidatures), le dialogue politique cherche sa voie, avec en toile de fond la médiation de la société civile instruite à dénicher un modus vivendi entre acteurs pour lever les points de blocage, avant…jeudi.



«A défaut, note Sud Quotidien, l’arbitrage de l’Assemblée nationale sera sollicité».



A la Une de L’As, Abdoul Mbaye, ancien Premier ministre de Macky Sall, déplore que «Maintenant c’est la famille avant la patrie».



De l’avis du parti de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail (ACT), «c’est la première fois qu’un ministre de l’Economie est engagé en politique. On va vers des difficultés budgétaires sauf à accroître encore la dette».



Parlant de la présidentielle 2019, Vox Populi s’interroge : «Macky-Idy : Le dernier des combats ?» Le journal fait la chronique d’une inimité exacerbée entre ces deux hommes sur près d’une décennie.



Le Quotidien se focalise sur la prestation de serment du nouveau président libérien, Georges Weah, et affiche «la bouderie de Condé (président guinéen, président en exercice de l’UA)».



Nos confrères soulignent qu’arrivé en retard, Alpha Condé voulait être placé au Présidium.



EnQuête poursuit l’enquête sur la tuerie de Boffa et informe que «la traque s’intensifie» avec de nouvelles arrestations.



«Boffa-Bayotte-Autopsie de Bourama Toumboulo Sané (décédé alors qu’il devait être entendu par les gendarmes) : Fin atroce», révèle L’Observateur.



Le chef du Comité inter villageois de Boffa, explique L’Obs, a inhalé un produit toxique létal qui rapidement détérioré ses organes. «Les gendarmes sur la piste du suicide ou de l’empoisonnement. D’autres arrestations opérées hier dans le cadre de l’enquête», indique le journal.



Profitant de la reprise ce mardi 23 janvier du procès du député-maire de Dakar, EnQuête fait l’itinéraire du juge de Khalifa Sall, et constate «ombre et lumière sur Lamotte».



«Sorti de l’Ecole nationale d’administration et de magistrature (ENAM) en 1993, décrit le journal, Malick Lamotte n’a connu que le siège, en 25 ans de carrière. Jugé calme et rigoureux, le juge a pourtant été cité dans une affaire de corruption qui a failli éclabousser la magistrature en 2006».



«Ouverture du procès de Khalifa Sall et Cie-La défense toujours dans l’attente du dossier», renseigne L’As.





TE