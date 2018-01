Sommet sur l’éducation : Au moins 7 chefs d’état, la chanteuse Rihanna annoncés à Dakar - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Afrique Article Afrique Sommet sur l’éducation : Au moins 7 chefs d’état, la chanteuse Rihanna annoncés à Dakar Publié le mardi 23 janvier 2018 | Agence de Presse Africaine

© Présidence par DR

Le président de la République Macky Sall reçu à l`Élysée par Emmanuel Macron

Paris, le 12 juin 2017 - Le président de la République Macky Sall a été reçu au palais de l`Élysée par la président de la République française Emmanuel Macron. Les deux hommes d`État ont eu un entretien en tête-à-tête avant d`animer une conférence de presse. Tweet

Au moins sept chefs d’état, les dirigeants des deux plus importantes organisations du monde et une star planétaire de la musique sont attendus le 2 février prochain à Dakar, à la troisième Conférence internationale de reconstitution des fonds du Partenariat mondial pour l’éducation (GPE), révèle le Soleil (public) de ce lundi.Cette conférence a pour but de récolter 3,1 milliards de dollars sur la période 2018-2020, afin de pouvoir financer l’éducation des centaines de millions de filles et de garçons qui, à travers le monde, n’y ont toujours pas accès.



Aux côtés des présidents Macky Sall (Sénégal) et Emmanuel Macron (France) co parrains du sommet, le journal révèle que le président de la Banque mondiale, Jim Yong Kim, sera au nombre des invités attendus à ce sommet de haut niveau.



Au nombre des chefs d’Etat qui ont confirmé leur participation à cette rencontre de haut niveau, le Soleil cite le Centrafricain Faustin Archange Touadera, le Burkinabé Roch Marc Christian Kabore et le Malawite Peter Mutharika.



Cinq autres participations à ce niveau sont en attente de confirmation dans les ‘’prochains jours’’, selon la source, qui liste les présidents tchadiens Idriss Deby, Gabonais, Ali Bongo, Ivoirien Alassane Ouattara et rwandais Paul Kagame.



Les organisateurs attendent aussi la confirmation de la participation du secrétaire général des Nations unies Antonio Guteres qui devrait rallier Dakar depuis Addis Abeba Ethiopie) ou il va participer au sommet de l’Union africaine (UA), prévu du 22 au 29 janvier 2018.



La participation de la star planétaire de la musique Robyn Rihanna Fenty est aussi annoncée avec insistance à ce sommet.



A la tête de deux organisations caritatives, Believe Fondation et Clara Lionel Fondation, crées respectivement en 2005 et 2012, la chanteuse née à la Barbade il y a 30 ans, œuvre à travers le monde, dans la promotion de la santé juvénile et l’éducation.



OF/APA