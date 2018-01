Statistiques 2017 de la brigade nationale des sapeurs-pompiers:1 978 morts dont 592 victimes de la route - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Statistiques 2017 de la brigade nationale des sapeurs-pompiers:1 978 morts dont 592 victimes de la route Publié le mardi 23 janvier 2018 | Enquête Plus

© aDakar.com par DF

Incendie au Parc Lambaye de Pikine

Dakar, le 18 novembre 2017 - Les sapeurs pompiers ont mis plus de 8 heures de temps pour maîtriser le feu qui s`est déclaré au Parc Lambaye et qui occasionné des dégâts estimés à plusieurs centaines de millions de Francs CFA Tweet

La Brigade nationale des sapeurs-pompiers a livré ses chiffres de 2017. Elle a enregistré 1 978 morts dont 592 dans des accidents de la route. Au total, les soldats du feu ont effectué 35 122 sorties.







De janvier à décembre 2017, les éléments de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers (Bnsp) ont effectué 35 122 sorties sur toute l’étendue du territoire national. Sur ce chiffre fourni par les hommes du général de brigade Victor Tine, Commandant de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, 68 %, soit 23 805 sorties, ont été pour secourir des victimes et porter assistance à des personnes malades (accidents, maladies). Les opérations et activités diverses (les corps sans vie, ravitaillement en eau, etc.) ont constitué 12 %, soit 2 856 sorties. Les incendies l’ont été pour 8 %, soit 2 809 sorties.



Toujours à propos des sorties, la région de Dakar vient en tête, avec 13 602, suivie de Thiès et de Diourbel avec 9 738. Tambacounda et Kédougou ferment la marche avec 1 401.



Selon des statistiques de la Brigade de la division information et relations publiques (Bdirp) de la Bnsp, durant 2017, les 6 groupements d’incendie et de secours (Gis) du pays ont dénombré 1 978 pertes de vies humaines. Le Gis 1 (qui administre les casernes de la région de Dakar) a constaté 613 morts, le Gis 2 (qui regroupe les régions de Thiès et de Diourbel) 493 morts, le Gis 3 (Kaolack, Fatick et de Kaffrine) 289 décès, le Gis 4 (Ziguinchor, Kolda et de Sédhiou) 177 décès, le Gis 5 (Saint-Louis et Matam) 317 morts et le Gis 6 (Tambacounda et Kédougou) 89 pertes humaines.



Le rapport renseigne que 592 morts sont liés à des accidents de la circulation. Il s’y ajoute 147 victimes dans des accidents divers, 198 morts par noyade et 811 morts indéterminées. Les sapeurs-pompiers ont constaté 59 infanticides, 31 décès par mort naturelle et 55 dans des incendies (dont 22 lors du pèlerinage du Daka de Médina Gounass). Plus étonnant, il y a eu 53 décès liés à une chute dans un puits, 15 par électrocution, 13 par suicide. Les rixes et la foudre ont fait 4 victimes.



Les recommandations du chef du Bdirp



Au moment de livrer les statistiques de 2017, le boss de la communication de la Bnsp a donné des recommandations pour éviter certains accidents. En cette période de froid, le lieutenant-colonel Omar Kane demande aux utilisateurs d’encensoir d’éviter de les mettre sous le lit, les porte-manteaux, à côté des armoires et des matériels combustibles. S’il y a délestage, il invite à ne pas poser les bougies sur des objets susceptibles de prendre feu. Mais aussi d’éviter de surcharger les prises. Il conseille de les débrancher après usage. Des mesures valables au bureau comme à la maison.

Aux habitants de la campagne, le chef de la Brigade de la division information et relations publiques de la Bnsp demande d’éteindre les tisons de bois après usage, pour éviter la propension du feu, en cas d’incendie. ‘’Pour éviter que le feu de brousse n’atteigne le village, il est recommandé, à la fin de la saison des pluies, de désherber tout le village, environ une trentaine de mètres. Ceci pourrait empêcher l’arrivée du feu sur le village, en cas de sinistre.



Il n’y a pas de risque zéro. Si l’on tient compte de ces recommandations, cela pourrait avoir un impact positif sur la population’’, dit le lieutenant-colonel Omar Kane. Ce dernier préconise de réaliser des pare-feu pour éviter certains accidents.