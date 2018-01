Deuxieme plan d’actions des syndicats d’enseignants:Débrayage demain, grève totale mercredi - adakar.com

Les enseignants n’ont pas attendu longtemps pour réagir aux propositions ‘’insuffisantes’’ faites par le gouvernement vendredi dernier. Samedi, ils ont pris la décision de dérouler leur deuxième plan d’actions, mardi et mercredi.







Les syndicats d’enseignants ne sont pas satisfaits de leur rencontre de vendredi dernier avec le Premier ministre. Et la meilleure manière de le montrer est de dérouler leur deuxième plan d’actions. En réunion d’évaluation des propositions faites par le gouvernement, samedi, ils ont décidé, dès ce mardi, d’observer un débrayage à partir de 9 heures suivi d’une assemblée générale d’informations dans tous les établissements. Mercredi, ils observeront une grève totale. Contacté par EnQuête, le secrétaire général du Syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal (Saemss), Sawourou Sène, renseigne : ‘’Nous avons tenu une réunion au siège du Sels, samedi, à l’issue de laquelle les gens ont exprimé leur déception. Ça a abouti à la proposition d’un deuxième plan d’actions qui commence le mardi’’, annonce-t-il.



Lors du premier plan d’actions, le Saemss et le Cusems étaient allés ensemble en grève. Cette fois-ci, la dynamique unitaire syndicale s’est renforcée avec trois autres syndicats représentatifs de l’enseignement que sont le Sels (syndicat des enseignants libres du Sénégal), le Sels/Authentique, le Snela/FC (syndicat national des enseignements en langue arabe). Demain, une conférence de presse de tous les syndicats d’enseignants est prévue.



‘’Le gouvernement se glorifie des milliards, alors que ce sont des dettes à payer’’



Sawourou Sène continue de considérer que les propositions du gouvernement sont en deçà de leurs attentes. ‘’Toutes les questions que le gouvernement dit avoir réglées n’auraient pas dû se poser dans un Etat normal. Quand vous prenez la question du crédit DMC (Direction de la monnaie et du crédit), cela ne concerne pas seulement les enseignants. Tous les agents de la Fonction publique sont concernés’’, dénonce-t-il. Le secrétaire général du Saemss se désole ‘’du gel fait par le gouvernement depuis cinq ans sans rien dire’’. Sans oublier l’épineuse question de l’indemnité de logement. Il répète que la proposition du gouvernement d’ajouter 6 000 F CFA est ‘’insultante’’. ‘’ Nous ne pouvons pas accepter que l’argent du contribuable se distribue entre politiciens et que l’on laisse de côté le travailleur’’, s’insurge-t-il.



Entre autres, le gouvernement par la voix de Seydou Guèye a promis de débourser la somme de 3,5 milliards F CFA dans l’habitat social ; 12 milliards FCFA pour l’indemnité de logement ; 32 milliards F CFA pour le paiement des rappels de validation en 2018. Sur ce dernier point, il considère que le gouvernement se vante des milliards qu’il a donnés, alors que le restant à verser aux syndicats est beaucoup plus consistant. ‘‘L’Etat nous doit 84 milliards F CFA. Ils disent qu’ils font l’effort de payer les 32, en s’adonnant à une large communication, alors que le total dépasse la somme avancée’’, constate-il. Idem pour l’apurement du stock de projets et actes dormants pour lesquels, signale Sawourou, le gouvernement a procédé à un blocage depuis des années.



AIDA DIENE