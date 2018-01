Transhumance : La Calebasse D’Abdoulaye Daouda DIALLO Attire Le Coordonnateur Départemental De Rewmi Podor - adakar.com

Transhumance : La Calebasse D'Abdoulaye Daouda DIALLO Attire Le Coordonnateur Départemental De Rewmi Podor
Publié le mardi 23 janvier 2018

Correspondance : Le ministre des Infrastructures, Abdoulaye Daouda DIALLO , peut désormais compter sur le docteur Alassane Ndiaye pour réaliser son souhait de voir Macky Sall être réélu dès le premier tour en 2019.



En effet, le coordonnateur départemental de l’Apr à Podor vient de décrocher celui qui représentait le parti de Idrissa Seck dans le département. Le docteur Alassane Ndiaye qui était présent hier au grand meeting de mobilisation organisé par Abdoulaye Daouda DIALLO à Gamadji Saré dit être prêt à travailler désormais avec le coordonnateur départemental de Podor pour le triomphe de Macky Sall dès le premier tour. Une manifestation qui a vu la présence du président du Conseil départemental de Podor Mamadou Dia, de députés, de membres du Hcct et de mouvements des jeunes de l’Apr.



Cette manifestation a été aussi l’occasion pour Thiaye Diaby de signer son retour dans les rangs de l’Apr. Pour rappel, ce jeune avait quitté les rangs du parti au pouvoir pour se faire investir sur la liste de Osez l’avenir de Aïssata Tall Sall. Thiaye Diaby se dit désormais prêt à travailler avec Abdoulaye Daouda Diallo. «La mobilisation d’aujourd’hui montre que Podor est acquis à la cause du Président Macky Sall et que la réélection est assurée au premier tour. Aux dernières législatives, nous avions gagné avec 74 % et je peux dire ici que Podor peut et fera mieux en 2019», affirme le coordonnateur départemental de Podor qui insiste sur les différentes réalisations du Président Macky Sall qui ont fini de désenclaver l’île à Morphil et le Diéri qui, à l’heure où on parle, sont en plein chantier.



Satisfait de la grande mobilisation, le président du Conseil départemental Mamadou Dia a appelé les populations à faire preuve de réalisme en réélisant Macky Sall qui, selon lui, à fait pour Podor ce qu’aucun président de la République n’a jamais fait dans le département.



La manifestation, organisée par le Mouvement Jam ari de Oumar Bâ, a enregistré la présence de délégations du ministre Mansour Elimane Kane, du mouvement Bamtaaré de Kane Diallo et d’autres responsables comme Mountaga Sall ou Alassane Légnane, venus spécialement de Ndioum.



Abou KANE