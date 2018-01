Serigne Moussa Nawel, le nouvel homme fort de Touba - adakar.com

Société Serigne Moussa Nawel, le nouvel homme fort de Touba Publié le mardi 23 janvier 2018

Au lendemain de son accession au califat de Touba, le nouveau khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké continue d'installer ses hommes, des collaborateurs au rang desquels figurent Serigne Bass Abdou Khadre, ancien porte-parole de la communauté mouride confirmé à son poste, et Serigne Moussa Nawel, désigné "diowrigne" de la communauté mouride, l'équivalent du titre de commandant en chef des talibés.



Fils de Serigne Moustapha Bassirou Mbacké, Serigne Moussa Nawel est ancien porte-parole du khalife feu Serigne Abdou Lahad Mbacké dans les années 80. Sa nouvelle posture alors occupée par l'actuel Khalife dans l'attelage précédent, consiste à coordonner toutes les activités de la communauté mouride en accord avec le khalife et ses proches collaborateurs, et lui permet d'avoir accès aux comptes de la communauté mouride et de superviser les grands chantiers, entre autres, renseigne Vox Populi.



Depuis son installation, Serigne Moussa Nawel a remis de l'ordre dans l'agenda et les audiences du chef religieux. Il lui aurait même aménagé des heures de repos, du fait de la forte affluence des talibés, marabouts, cheikhs et autres talibés qui viennent tous les jours. Ce, soit pour lui présenter des condoléances, soit pour renouveler leur allégeance, informe le journal.