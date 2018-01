L’Aibd envoie au chômage 1500 prestataires des Ads - adakar.com

© Présidence par DR

Inauguration de l`Aéroport International Blaise Diagne de Diass (AIBD)

Diass, le 7 décembre 2017 - Le président de la République Macky Sall a procédé à l`inauguration de l`Aéroport International Blaise Diagne de Diass. La cérémonie s`est déroulé en présence des présidents du Gabon, de la Gambie et de la Guinée-Bissau. Tweet

Ils sont 1500 agents et prestataires des Aéroports du Sénégal (Ads) à se retrouver au chômage au lendemain de l'ouverture de l'aéroport international Blaise Diagne (Aibd). Interpellant l'État, les autorités de tutelle, ces pères de familles qui ont du mal à joindre les deux bouts depuis lors, ont demandé à l'État leur recasement à Diass ou au niveau des aérodromes du Sénégal.



Les promesses qui leur ont été faites sont restées lettre morte, ont-ils déploré devant nos confrères de la 2Stv. Promesses selon lesquelles tout le personnel de l'aéroport Léopold Sédar Senghor serait redéployé à Diass. Propos réitérés en décembre dernier par le ministre des Transports aériennes qui les a reçus dans son bureau, rapporte leur porte-parole.



"Malheureusement, c'est seulement les embauchés et les 88 temporaires qui sont allés à Diass. Non seulement ils ne nous ont pas envoyés Diass, mais ils sont en train de faire des recrutements en masse", ont fustigé les prestataires des Ads qui interpellent le chef de l'État Macky Sall.