UEMOA : La BCEAO met en exergue sa contribution au financement des économies de la zone Publié le lundi 22 janvier 2018 | Agence de Presse Africaine

© Autre presse par DR

Le siège de l`agence principale de la BCEAO à Dakar

La Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), a mis en exergue sa contribution au financement des économies des Etats de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) dans une note dont APA a obtenu copie ce lundi.



Précisant, qu’en sa qualité d’Institut d’émission et à l’instar des autres banques centrales, elle ne finance pas directement les opérateurs économiques non financiers, la BCEAO souligne qu’elle participe au financement de l’économie à travers principalement ses missions.



Il s’agit principalement de la mise en œuvre de la politique monétaire, du renforcement de la stabilité du système bancaire et financier et de la diversification et du développement du système financier.



Sur le premier volet, la BCEAO liste plusieurs mesures comme le réaménagement depuis 2008, de ses taux directeurs avec quatre baisses successives desdits taux.



« Le taux minimum des appels d’offres d’injection de liquidités est ainsi passé de 3,00% à 2,50%, tandis que le taux du guichet de prêt marginal a été réduit de 4,75% à 3,50% depuis le 16 septembre 2013 », souligne l’institut d’émission.



Quant au taux du guichet de prêt marginal. Il est passé, depuis le 16 décembre 2016, de 3,50% à 4,5% afin d’améliorer le fonctionnement du marché monétaire notamment le marché interbancaire, celui sur lequel les banques se prêtent de l’argent entre elles.



De plus, note la BCEAO, il y a la baisse du coefficient des réserves obligatoires de 5,00% à 3,00%, depuis le 16 mars 2017, libérant de manière substantielle la capacité des établissements de crédit à financer l’économie.



La création d’un guichet spécial de refinancement (3 mois minimum et 12 mois au plus) permettant notamment de refinancer des créances ayant une durée résiduelle de 20 ans, constitue également une contribution de la BCEAO au financement des économies de la zone.



Concernant le renforcement de la stabilité du système bancaire et financier, l’institut d’émission évoque, entre autres mesures, la mise en place au cours de ces dernières années de trois fonds dédiés à la stabilité financière.



Il s’agit du Fonds de Garantie des Dépôts dans l’UMOA, créé dans le but de garantir les dépôts des clients des établissements de crédit et de microfinance, à travers un mécanisme d’indemnisation des déposants en cas de défaillance de ces institutions.



Il y a aussi le Fonds de Garantie du Système Interbancaire de Compensation Automatisé dans l’UEMOA, dont l’objectif est le renforcement de la sécurité des opérations au niveau des systèmes de paiement de l’Union et du Fonds de Stabilité Financière, qui vise à prévenir le défaut de paiement des Etats au titre de leurs engagements sur le marché financier régional de l’UMOA et sur les marchés financiers internationaux.



Enfin s’agissant de la diversification et du développement du système financier de l’UEMOA, la BCEAO met en avant plusieurs actions notamment la promotion des Bureaux d’Information sur le Crédit (BIC) .



« Le démarrage des activités de recueil et de partage des informations sur le crédit par la Société CREDITINFO-VOLO est effectif depuis le 1er février 2016, avec notamment l’entrée en production de la plateforme d’échange d’informations entre les établissements assujettis, la BCEAO et le Bureau d’Information sur le Crédit (BIC) .



