Ousmane Sonko appelle à une opposition pure et dure à Macky Sall

Ousmane Sonko appelle à une opposition pure et dure à Macky Sall Publié le lundi 22 janvier 2018

L`inspecteur des impôts Ousmane Sonko fait face à la presse

Dakar, le 24 août 2916 - L`inspecteur des impôts et domaines Ousmane Sonko, patron du parti "Pastef, les patriotes", a tenu une conférence de presse pour se prononcer sur son audition avortée par le Conseil de discipline de la fonction publique. Tweet

Le président de PASTEF trouve qu’il est temps que l’opposition se radicalise.



Invité de l’émission «Janoo-bi» sur la radio Sudfm, le député estime que c’est le seul moyen puisque le président SALL cherche à berner l’opposition à travers le dialogue politique auquel il a appelé.



« Les conditions du dialogue ne sont pas réunies. Macky SALL a appelé et récidivé, mais cela n’a jamais servi à quelque chose puisque les conclusions des discussions ont été jetées à la poubelle, pour l’essentiel», déclare Ousmane SONKO. Ne lâchant pas Macky SALL, l’ancien inspecteur des Impôts et des Domaines juge que « ce qui l’intéresse, c’est de faire du bruit, de prendre en photo tout le monde et de passer à autre chose ».



Ce qui l’amène à considérer qu’entre Macky SALL et l’opposition, « il ne peut plus y avoir un contrat de confiance car, entre ce qu’il dit et ce qu’il fait, il y a un fossé ». Prenant pour exemple « la question de la limitation de son mandat à 5 ans, la nomination d’Aliou SALL, SONKO préconise « une opposition pure, dure et sans fioritures ».



« Il faut que nous créons un rapport de force avec lui. Ce n’est pas un homme de dialogue », conclut-il.