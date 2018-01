Ligue 1 - 9e journée: GF solide leader, Stade de Mbour revient en force - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Ligue 1 - 9e journée: GF solide leader, Stade de Mbour revient en force Publié le lundi 22 janvier 2018 | Enquête Plus

© aDakar.com par DG

Ligue 1: Génération Foot bat Niary Tally 3-0

Dakar, le 26 novembre 2017 - L`équipe de Génération Foot a battu NGB Niarry Tally par 3 buts à 0 lors de la première journée du championnat de Ligue 1 2017/2018. Tweet

Le leader Génération Foot a pris trois points d’avance par rapport à son nouveau dauphin, Stade de Mbour. Le Jaraaf retrouve le podium.



Génération Foot (1e, 20 pts) ne lâche pas du lest. Les Académiciens de Déni Birame Ndao se sont imposés (2-1), ce samedi, sur leur terrain face à Dakar Sacré-Cœur (12e, 5 pts), pour le compte de la 9e journée de Ligue 1. Cette troisième victoire successive leur permet de creuser l’écart avec leurs poursuivants, notamment leur nouveau dauphin, Stade de Mbour (2e), qui pointe à trois longueurs. Les Stadistes ont été sans pitié face à Sonacos de Diourbel (8e, 12 pts), hier. Les Mbourois ont lourdement corrigé les Huiliers (3-0). Ils s’adjugent ainsi la deuxième place qu’occupait leur voisin, Mbour Petite Côte (MPC), à l’issue de la 8e journée. MPC (15 pts), ayant concédé une défaite en déplacement contre Teungueth FC, se retrouve à la 5e position. Les Rufisquois (14 pts), qui ont enregistré leur deuxième succès d’affilée, remontent du 8e au 6e rang.



Le Jaraaf enchaîne



Le Jaraaf de Dakar a fait une bonne opération, hier. Il a battu Guédiawaye FC Pro (2-0), au stade Léopold Sédar Senghor. Le club de la Médina enchaîne ainsi sa seconde victoire de suite. Ce qui lui a permis de revenir sur le podium (3e) à égalité de points avec Stade de Mbour (17 pts). Les ‘’Vert et blanc’’ ont été plutôt réalistes face à une équipe de Guédiawaye désireuse de rattraper son retard. Les hommes du coach Malick Dafe ont ouvert très tôt la marque par Madické Niang dès la première minute (59e seconde). C’est dans l’avant-dernière minute du temps réglementaire que Dieylani Fall a aggravé le score en inscrivant le second but de son équipe. Cette sixième défaite n’arrange pas les affaires de GFC Pro qui reste à la dernière place avec seulement 1 point. Mais le coach Boucounta Cissé et ses joueurs essayeront de faire mieux lors de leurs deux matches retard contre Ndiambour (6e j.) et Sonacos (7e j.).



L’As Douanes, également, a réussi un bon coup en allant prendre les trois points (1-0) au stade Fodé Wade contre Diambars de Saly. Les Gabelous (17 pts) se sont hissés à la 4e position, à égalité avec le Jaraaf. Les Académiciens sont restés dans la zone de relégation (13e, 5 pts).



Ndiambour accroche Niary Tally



Le stade Léopold Sédar Senghor a accueilli hier plus de monde que d’habitude. Les supporters se sont déplacés massivement et n’ont pas été déçus. Car le match opposant Niary Tally (10e, 10 pts) à Ndiambour (9e, 10 pts) a tenu toutes ses promesses. Les 22 acteurs ont offert au public un beau spectacle. Le club de Niary Tally - Grand Dakar - Biscuiterie (NGB) a ouvert le score (21e) par Amadou Erasme Badiane. Le milieu de terrain de NGB a battu le portier adverse Cheikh Dieng par une reprise de volée du pied gauche. Mais la joie des hommes du coach Landry Lopy n’a pas duré longtemps puisque les visiteurs ont remis les pendules à l’heure la minute suivante (22e) par Pape Omar Jobe. Les Galactiques ont repris l’avantage à la demi-heure de jeu grâce au doublé de Erasme Badiane. Ce dernier a exécuté de façon magistrale un coup-franc des 20 mètres. Les Lougatois, qui ont fait jeu égal avec les Dakarois, ont égalisé par Rachid Touré (59e). L’attaquant guinéen a repris de la tête un centre de Mamadou Diatta Ndiaye.



Le Casa Sport de Ziguinchor a contraint au nul (1-1) la Linguère de Saint-Louis au stade Mawade Wade. Les Ziguinchorois (8 pts) occupent toujours la 11e position. Les Saint-Louisiens (12 pts) également n’ont pas bougé de la 7e place.



Résultats



Samedi



Génération Foot - Dakar Sacré-Cœur 2-1



Teungueth Fc - Mbour PC 1-0



Diambars - As Douanes 0-1



Dimanche



Jaraaf - Guédiawaye Fc Pro 2-0



Niary Tally - Ndiambour 2-2



Stade de Mbour - Sonacos 3-0



Linguère - Casa Sport 1-1



Ligue 2 - 9e journée



Samedi



Keur Madior - As Pikine 3-0



Yeggo - Cayor Foot 2-2



Renaissance Dakar - Africa P. Foot 2-1



EJ Fatick - Port 1-3



Ndar Guedj - Us Gorée 1-5



Dimanche



Ol. Ngor - Jamono Fatick 1-0



Etics - Duc 1-2