Sénégal : baisse de 19% de la production de phosphates - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Sénégal : baisse de 19% de la production de phosphates Publié le lundi 22 janvier 2018 | Agence de Presse Africaine

© AFP par GEORGES GOBET

Une mine de phosphate à Mboro (nord de Dakar) en 2008.

Tweet

La production de phosphates du Sénégal durant les dix premiers mois de 2017 a connu une baisse de 18,6% comparée à la même période de 2016, a appris lundi APA auprès de la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE).



Selon la DPEE, qui se base sur les données des Industries chimiques du Sénégal (ICS) et de la Société sénégalaise des phosphates de Thiès (SSPT), le cumul de cette production s’est établie à 1.226.500 tonnes contre 1.506.500 tonnes durant les dix premiers mois de l’année 2016, soit un repli de 280.000 tonnes.



Cette contraction est due principalement à la production de phosphates de calcium qui est passée de 1.372.000 tonnes en 2016 à 1.092.000 tonnes en 2017 (moins 20,4%).



Quant à la production d’attapulgite, elle est restée stationnaire à 134.500 tonnes. Cependant, en glissement mensuel, cette production a légèrement progressé, passant de 11.000 tonnes durant les dix premiers mois de 2016 à 16.500 tonnes un an plus tard.





MS/cat/APA