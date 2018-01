Sénégal: les accidents font 532 décès par an (officiel) - adakar.com

Sénégal: les accidents font 532 décès par an (officiel) Publié le lundi 22 janvier 2018 | Agence de Presse Africaine

Accident de car rapide sur la VDN

Un car rapide s`est renversé avec une trentaine de passagers sur la VDN. Tweet

Les accidents de la circulation tuent en moyenne 532 personnes par an au Sénégal, a indiqué lundi à Dakar, Dr Mactar Faye, président du comité exécutif de la Nouvelle prévention routière du Sénégal (NPRS).



"De 2014 à 2017, au total 2130 décès pour cause d'accidents de la circulation ont été enregistrés au Sénégal. Ce qui fait une moyenne de 532 décès par an. C'est inacceptable, c'est trop", a dit Dr Mactar Faye.



Il ouvrait un atelier de quatre jours de Partners West africa qui marque le lancement du projet "Roadmaps To security in Sénégal and Burkina Faso" d'un coût global de 1,5 million de dollars.



"Face à ce taux élevé des décès dans des accidents, chacun est appelé à renforcer sa vigilance et à une utilisation rationnelle de l'espace de circulation. La sécurité routière n'a pas de recette magique. Il nécessite du courage et de la détermination", a dit Dr Mactar Faye, président du comité exécutif de la Nprs.



Ce qui fait dire au général Lamine Cissé, président du conseil d'administration de Partners West africa Sénégal, que "La sécurité routière est une coproduction entre les pouvoirs publics, les usagers et les populations".



"C'est dans ce sens que le projet Roadmaps To security in Sénégal and Burkina Faso est initié. Il vise à renforcer la perception des populations sur le travail des forces de sécurité en matière de sécurité routière", a dit Dr Adjaratou Wakha Aidara Ndiay, directrice de Partners West africa Sénégal.





