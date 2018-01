Serigne Moustapha Sy: “Si le chef de l’État ne fait pas sortir Khalifa Sall de prison, je serais candidat à la Présidentielle de 2019“ - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Serigne Moustapha Sy: “Si le chef de l’État ne fait pas sortir Khalifa Sall de prison, je serais candidat à la Présidentielle de 2019“ Publié le lundi 22 janvier 2018 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Serigne Moustapha Sy, guide spirituel des Moustarchidines

Tweet

Le Guide des moustarchidines appelle le président de la République Macky Sall est sortir Khalifa Sall de prison, faute de quoi il sera, lui, candidat à la présidentielle de 2019. Serigne Moustapaha Sy souhaite que le président Sall prenne ses responsabilités et qu’il n’accepte pas d’être un otage ou d’en être complice.



Présidant la Ziarra annuelle de Keur Djeumb, Serigne Moustapha Sy, est revenu sur l’annonce qu’il avait faite en faisant savoir que si Khalifa Sall est mis en prison, il y sera avec lui.



"Selon certains, je me suis dédit, après que j’ai déclaré que j’allais suivre Khalifa Sall en prison. Non, ils ne savent pas ce qu’ils disent. Qu’ils prient pour que je n’aille jamais en prison. Il ne faut pas qu’un président de la République soit un otage ou un complice. Macky Sall doit prendre ses responsabilités. Si le chef de l’État ne fait pas sortir Khalifa Sall de prison, je serais candidat à la Présidentielle de 2019. C’est ma façon de parler certes, mais cela mérite d’être entendu. Je l’ai dit partout. Mahmoud Saleh aussi est au courant", a dit Serigne Moustapha.



Le Parti de Serigne Moustapha Sy s’est présenté aux dernières élections législatives du 30 juillet dernier. Il s’est classé quatrième et a obtenu 3 députés.



MC