La politique s'impose aux quotidiens sénégalais Publié le lundi 22 janvier 2018 | Agence de Presse Africaine

© aDakar.com par MC

L`adoption du code de la presse continue de faire débat au Sénégal

L’actualité politique, avec les annonces de candidatures ça et là à la présidentielle 2019, est largement traitée par les quotidiens sénégalais parus lundi.



Ainsi, L’As parle-t-il de Serigne Moustapha Sy, guide des Moustarchidines, qui menace : «Si Macky Sall ne libère pas Khalifa Sall, je serai candidat.



Le journal qui précise que l’annonce a été ce week-end à Keur Dieumb situé dans le département de ThièS, lors d’un conclave des Moustarchidines, indique que le marabout a sommé Macky Sall de libérer le député-maire de Dakar, faute de quoi, il va se présenter contre lui à la prochaine présidentielle.



«Serigne Moustapha Sy candidat…si le chef de l’Etat ne fait pas sortir Khalifa Sall de prison», rapporte Vox Populi.



Il ajoute : «Investiture à la présidentielle-Gakou (leader du Grand parti) plonge le 24 mars».



«Présidentielle 2019 : La querelle des égos dans l’opposition», titre Walfadjri.



A propos des candidatures à la présidentielle, Le Quotidien affiche «l’amendement de Moussa Sy (maire des Parcelles, pro-Khalifa)».



«L’opposition doit se ranger derrière le Pati démocratique sénégalais (Pds)», estime Moussa Sy.



La crise au Parti socialiste revient ans EnQuête qui dessine «le plan de Tanor pour conjurer les démons de la division».



Dans son dossier du jour, EnQuête s’intéresse aux banques, assurances et usages et constate des «relations heurtées», expliquant que la défiance des Sénégalais entraîne une sous-bancarisation avec un taux de 18% seulement.



Selon le journal, les sociétés d’assurance sont championnes du dilatoire lorsqu’il s’agit de rembourser les victimes.



Pendant ce temps, Le Soleil annonce Emmanuel Macron à Dakar du 1er au 3 février 2018, et note «Une visite d’Etat pas comme les autres».



Ce faisant, nos confrères précisent que le président français est co-parrain avec Macky Sall de la Conférence de reconstitution des ressources du Partenariat mondial pour l’Education.



«Les présidents centrafricain, burkinabé, malawite, tchadien, ivoirien, gabonais, de la Banque mondiale ont attendus à Dakar. Entretiens, dîner d’Etat au Palais, visites de la Maison du Train Express Régional (TER) et à Saint-Louis sont au menu de la visite de Macron», renseigne Le Soleil.



L’Observateur voyage dans la capitale du Mouridisme, et parle des «nouveaux hommes forts de Touba».



«Bass Abdou Khadre Mbacké garde la voix, Moussa Mbacké Nawel, Jawrigne, Cheikh Abdou Latif Mbacké, héros de l’ombre, Mountaga Guèye, chambellan fidèle, Cheikh Sylla, l’aide de camp», révèle L’Obs.



TE/APA