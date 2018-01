Pourquoi la visite de Macron à Dakar sera si spéciale - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Pourquoi la visite de Macron à Dakar sera si spéciale Publié le lundi 22 janvier 2018 | SeneWeb

© Présidence par DR

Le président de la République Macky Sall reçu à l`Élysée par Emmanuel Macron

Paris, le 12 juin 2017 - Le président de la République Macky Sall a été reçu au palais de l`Élysée par la président de la République française Emmanuel Macron. Les deux hommes d`État ont eu un entretien en tête-à-tête avant d`animer une conférence de presse. Tweet

Les 2 et 3 février prochains, il sera question d’éducation. Emmmanuel Macron sera à Dakar pour présider aux côtés de Macky Sall le Sommet sur le Partenariat mondial pour l’éducation. Mais, si la première visite du président Français est tant attendue c’est bien pour la qualité des invités qui y sont attendus.



Selon le journal Le Soleil, le président de la Banque mondiale, Jim Yong Kim est attendu à ce sommet. Au titre des chefs d’Etat, le président Centrafricain Faustin Archange Touadéran le Burkinabé Roch Marc Kaboré, le Malawite Peter Mutharika ont déjà confirmé leur présence. Les Présidents tchadien, gabonais, ivoirien et rwandais ainsi que le Secrétaire général de l’Organisation des Nations-unies, Antonio Guterres devraient également être de la partie.



Une présence d’un autre type non moins importante est fortement attendue : celle de la chanteuse de Rnb, Rihanna. Des sources du journal, ont confirmé la présence de la star à Dakar. Qui à travers les organisations Believe Foundation et Clara Lionel Foundation œuvre pour l’éducation des enfants à travers le monde.



Par ailleurs, il est prévu dans l’agenda de Macron, une visite de la Maison du Train express régional (Ter) suivi d’une rencontre avec les dirigeants d’entreprises françaises. Le 3 février, le président français se rendra à Saint-Louis.