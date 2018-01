Guédiawaye: Le Ministère de la Femme octroie des financements à une centaine de femmes - adakar.com

Mme Salimata Diop Dieng, ministre de la Femme, de la Famille et du Genre

Mme Salimata Diop Dieng, ministre de la Femme, de la Famille et du Genre, est allée, ce samedi, à la rencontre des organisations féminines de Guédiawaye. Durant la rencontre, elle leur a assuré de son engagement à leur venir en appoint dans leurs activités génératrices de revenus.



"Je prends l'engagement de nouer un partenariat solide et dynamique avec les organisations féminines de toutes obédiences comprises. Une manière pour contribuer à l'optimisation du potentiel de la femme et de la jeune fille", a-t-elle déclaré devant les groupements de femmes venus répondre à son appel.



Ainsi, elle expliquera que "137 femmes ont reçu une formation de renforcement de compétences à hauteur de 106 millions; 56 unités économiques ont été lancées ce samedi pour un financement de 100 millions, en plus du lot d'équipements de production d'une valeur estimée à 50 millions ; un financement de 30 millions sera mis à la disposition de 1500 vendeuses de poissons au détail dans les 14 marchés du département".



Mme Salimata Diop Dieng indique que les actions de son département ministériel visent à protéger les femmes contre certaines pratiques usurières qui les maintiennent dans un cycle d'endettement insoutenable. Et après les Femmes de Guédiawaye, celles Rufisque et de Pikine recevront successivement leur ministre de tutelle dans les prochains jours.



Chamsidine SANÉ