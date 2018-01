Le 15e forum sur la paix appelle à un retour au calme en Casamance - adakar.com

La quinzième édition du forum sur la paix de l'Union de la Jeunesse musulmane du Sénégal (Ujms) s'est ouverte ce samedi 20 janvier 2018 à Thiès, en présence des représentations diplomatiques, des représentants de l'État, de la classe politique, des familles religieuses du Sénégal et des associations islamiques.



Ameth Saloum Dieng, président de l'Ujms et ses hôtes ont lancé les travaux de cette quinzième édition sur le thème de la consolidation de la paix au Sénégal, en Afrique et dans le monde. Un thème qui colle à l'actualité de ces derniers jours marquée par des violences en Casamance où 15 personnes ont été tuées au début de l'année. "La Casamance est partie intégrante du Sénégal. La paix et seule la paix doit y régner. Et tant qu'il n'y aura pas la paix dans cette partie méridionale du pays, ses richesses ne pourront profiter au pays", a soutenu Ameth Saloum Dieng.



Cultiver la paix au Sénégal, en Afrique et partout dans le monde



"Nous visons à travers ce forum à cultiver la paix, à faire du Sénégal une terre de dialogue entre musulmans et autres confessions. Notre pays est une référence en Afrique en termes de stabilité", a reconnu, devant la presse, le président de l'Ujms qui a saisi la tribune du forum pour appeler à un retour à la paix.



Non sans condamner les propos répétés du président américain contre les musulmans et les Africains, depuis son accession au pouvoir.



"Des dirigeants comme Trump se trompent de cible en s'attaquant aux musulmans et aux Africains. Il est du devoir de tout musulman de lui apporter la réplique à chaque fois qu'il s'attaque à l'islam", invite-t-il.



À noter que d'éminents intellectuels et érudits prendront part aux activités thématiques du forum qui se poursuit ce dimanche 21 janvier 2018. Ont pris part à l'ouverture des travaux, Abdou Aziz Diop, coordonnateur régional du Forum civil à Thiès, Ndèye Tické Ndiaye, directrice de l'Agence nationale des affaires maritimes (Anam), l'ancien journaliste Omar Seck, entre autres.