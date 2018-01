Mame Thierno Dieng sur la tuerie de Boffa ‘’Les victimes ramassaient du bois mort’’ - adakar.com

Mame Thierno Dieng sur la tuerie de Boffa ''Les victimes ramassaient du bois mort'' Publié le dimanche 21 janvier 2018

Le nouveau ministre de l’Environnement et du Développement durable, Mame Thierno Dieng

En conférence de presse hier, le ministre de l’Environnement et du Développement durable, Mame Thierno Dieng, s’est aussi prononcé sur le massacre de Boffa.







La mémoire des victimes du massacre de Boffa a également plané dans la salle de conférence du ministre de l’Environnement, ce jeudi. Alors qu’il est annoncé urbi et orbi que ces victimes étaient des trafiquants de bois, le ministre de l’Environnement a fait une révélation de taille. Il déclare : ‘’Je dois préciser qu’il ne s’agissait pas d’exploitants forestiers. Il ne s’agit pas non plus de coupeurs de bois comme on l’entend. D’après les témoignages de certains rescapés, il s’agit plutôt de personnes qui ramassaient du bois mort. Peut-être on les a pris pour des coupeurs de bois, mais ils ne le sont pas.’’ Ce qui tranche d’avec la version jusque-là servie.



Toutefois, selon le ministre, cela n’enlève en rien la pertinence de la lutte contre la déforestation qui est plus que jamais d’actualité. ‘’Nous voulons vous informer juste et vrai sur la gestion, par l’Etat, de la recrudescence des actions illicites d’agression des forêts jusqu’à compromettre leur intégrité, leur survie et la ressource appartenant aux générations à venir’’, poursuit-il.



La guerre du bois



Le président de la République, Macky Sall, à en croire le ministre, semble bien l’avoir compris. ‘’Au premier Conseil des ministres, la première mission qu’il m’a assignée comme étant la plus importante de mon département, est de régler sans délai la coupe de bois illicite dans cette zone’’, rapporte Mame Thierno Dieng. Trois semaines après le drame, le ministre et ses services se sont rendus sur le terrain. Après avoir fait l’état des lieux, ils ont, renseigne M. Dieng, constaté ‘'qu’il s’agit d’enjeux de contrôle d’une ressource naturelle nationale qui doit profiter à tous les Sénégalais’’. L’Etat, estime-t-il, va assurer la préservation de ces ressources dans l’intérêt de tous les Sénégalais. Il s’agit-là, selon lui, de ‘’garantir l’intégrité territoriale et la sécurité des Sénégalais sur l’ensemble du territoire national’’.



Concernant la suspension des autorisations, le ministre informe qu’il s’agit ‘’d’une décision transitoire. On fera de sorte qu’elle soit la plus brève possible. Il faut savoir que les Sénégalais utilisent le bois pour diverses raisons et ce bois ne vient pas du néant. L’essentiel est que cette exploitation des ressources soit très bien encadrée. Il faut que tout le monde respecte la loi. Nul n’a le droit de se faire justice soi-même. Et je ne crois pas qu’un comité de surveillance inter-villageois puisse être capable d’un tel massacre. Même s’ils en étaient capables, ils n’auraient pas eu cette puissance de feu’’.



Mor Amar