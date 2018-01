Lutte contre le trafic Les eaux et forêts livrent leurs chiffres - adakar.com

Lutte contre le trafic Les eaux et forêts livrent leurs chiffres Publié le dimanche 21 janvier 2018

Présent à la conférence de presse de son ministre de tutelle, le directeur des Eaux et forêts, le colonel Baïdy Ba, a accès son intervention sur les ‘’excellents’’ résultats de ses services, mais aussi sur les enjeux de la lutte contre les trafiquants.







Après la polémique, les chiffres. Une affaire du directeur des Eaux et forêts Baïdy Ba. Très à l’aise dans son domaine, le colonel explique, détail par détail, les résultats accomplis par ses agents qui se battent, ‘’nuit et jour’’, selon lui, pour traquer les fraudeurs et protéger les forêts sur toute l’étendue du territoire. Une lutte loin d’être facile, compte tenu de la détermination et de la force de frappe des brigands. Surtout dans le sud du pays.



Le patron des forestiers explique : ‘’Depuis quelques années, le Sénégal fait face à un problème douloureux, le trafic de bois, surtout dans la zone sud de notre pays. Déjà, en 2015, lors du Conseil des ministres décentralisé de Sédhiou, le chef de l’Etat avait, suite à une présentation de la situation par les eaux et forêts, pris des décisions importantes pour éradiquer ce phénomène. Depuis lors, notre service, jour et nuit, a investi toutes les forêts pour traquer les trafiquants. Ce qui s’est traduit par des résultats probants.’’ Ainsi, pour l’année 2017, dans les 14 régions du Sénégal, il a été dressé 3 083 procès-verbaux. Parmi eux, 2 557 ont été réglés, 207 transmis au tribunal et 316 Pv ont été dressés contre des inconnus. ‘’C’est dans le cas où les trafiquants ont fui et le matériel saisi’’, précise le colonel Ba.



En ce qui concerne les résultats financiers, plus de 882 millions de francs Cfa de recettes contentieuses ont été enregistrés, plus d’un milliard 700 millions pour l’exploitation forestière, près de 87 millions pour la chasse. ‘’Au total, nous sommes à plus de 2 milliards 688 millions de francs Cfa’’, se félicite le colonel.



Selon lui, 70 % de ces fonds ont été reversés aux communes par le biais du Trésor public, le reste au budget de l’Etat. Ce n’est pas tout. Le directeur des Eaux et forêts est également revenu sur les obligations à remplir par les différentes personnes qui exploitent les fruits dans la forêt. Tout cela, informe-t-il, est encadré au seul bénéfice des populations et de l’économie nationale.



Baïdy Ba est aussi revenu sur les différentes saisies de ses services au cours de l’année écoulée. ‘’Nous sommes, pour l’ensemble du pays, à 3 985 billions saisis (ce sont les troncs d’arbres coupés par les trafiquants), (811 planches, 285 bois d’artisanat, 4 057 quintaux de charbon, 1 462 charrettes, 174 chevaux, 184 ânes, 24 vélos et 12 véhicules’’, énumère-t-il, satisfait.



Pour l’année 2015, les recettes domaniales s’élevaient à plus de 2 milliards 337 millions, les recettes contentieuses à 750 millions. Ce qui fait au total 3 milliard 87 millions injectés dans l’économie. En 2016, les recettes contentieuses s’élevaient à presque un milliard, les recettes domaniales à plus de 2 milliards. Au total, plus de trois milliards de francs Cfa ont été injectés dans les caisses de l’Etat.



Région spécifique, Ziguinchor a généré, à elle seule, en 2017, plus de 200 millions de francs Cfa. ‘’Et les 70 % ont été reversés aux communes où les saisies ont eu lieu’’, répète le directeur des Eaux et forêts. Ce qui mérite, selon le ministre de tutelle, de vives félicitations. Car ‘’les services des eaux et forêts ont fait d’excellents résultats dans cette lutte contre le trafic. Je peux dire que c’est un miracle, compte tenu de la modestie des moyens matériels et humains dont ils disposent’’, renseigne le ministre avant d’annoncer la volonté du chef de l’Etat de les renforcer.



Mor Amar