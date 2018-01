Stade de Mbour contre-attaque - adakar.com

Stade de Mbour contre-attaque Publié le dimanche 21 janvier 2018 | Enquête Plus

La décision du Tribunal arbitral du sport (Tas) a sorti les dirigeants du Stade de Mbour de leurs gonds. Saliou Samb et ses collaborateurs ont tenu un point de presse, ce vendredi, pour dénoncer ‘’l’irresponsabilité’ des dirigeants de la Fédération sénégalaise de football (Fsf) et de la Ligue Pro. Le Stade de Mbour va déposer une plainte contre les organisateurs de la rencontre le jour du drame.







Sept mois après avoir pleuré, enterré et porté le deuil de leurs morts dans la sérénité, les dirigeants du Stade de Mbour sont aujourd’hui dans tous leurs états. Ceci, suite à la levée de la sanction de l’Us Ouakam par le Tribunal arbitral du sport (Tas) et son intégration dans la compétition. Vendredi, c’est des dirigeants très remontés qui ont fait face à la presse. Ils fustigent et parlent d’irresponsabilité de la part de la fédération et de la Ligue Pro. Saliou Samb et ses collaborateurs comptent ester en justice. ‘’Nous prenons acte de cette décision.



Le Stade de Mbour en appelle à la responsabilité de l’autorité impliquée dans la gestion cruciale de la situation pouvant être aggravée par la présence inattendue et incontrôlée de l’Uso à Mbour. C’est une situation dont le Stade de Mbour ne peut garantir, ni assurer l’organisation et la sécurité. Nous en appelons à la responsabilité de tous afin que cette situation soit gérée à la dimension du problème. Le Stade de Mbour dégage toute responsabilité pour toute conséquence qui pourrait découler d’une mauvaise gestion de l’application de cette mesure’’, explique Saliou Samb.



‘’Nous ne pouvons pas imaginer accueillir l’Us Ouakam’’



Les dirigeants menacent de porter l’affaire devant les tribunaux. ‘’Le Stade de Mbour va porter plainte contre les personnes qui avaient en charge l’organisation et la sécurité de cette événement malheureux. Le club est victime et cette mort ne sera pas vaine’’, avertit M. Samb. Le président sollicite tous les avocats épris de justice à venir soutenir cette lutte qui n’est pas seulement pour la population de Mbour : ‘’La Fsf et la Lsfp ont fait montre d’une irresponsabilité sans faille. Nous ne pouvons pas imaginer accueillir l’Us Ouakam. La fédération et la ligue ont en charge de mettre tout le monde dans de bonnes conditions.’’



Toutefois, les dirigeants mbourois se demandent pourquoi la Fsf et la ligue se sont empressées de communiquer. ‘’Ils nous mettent dans une situation difficile. Ce n’est pas courtois. C’est comme s’ils avaient ressuscités nos morts et les ont une fois encore tués. Le sport, on le gère ensemble’’, fustige Saliou Samb. Le club avait perdu 8 supporters lors la finale du 15 juillet dernier.



Le président de la commission des supporters démissionne



Le président de la commission des supporters, Alassane Ndiaye, a remis sa démission, lors de ce point de presse. Très remonté, il atteste : ‘’En intégrant le club ouakamois dans la compétition, c’est comme si la fédération et la ligue disaient à la population mbouroise : ‘Prenez votre revanche.’ Ce qui se profile dans la décision de la fédération et de la ligue n’est pas de très bon augure. Et pour ne pas endosser un jour une très lourde responsabilité, je rends ma démission’’, atteste un Alassane Ndiaye fort remonté.



KHADY NDOYE (MBOUR)