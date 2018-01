Les décibels de Mohamed Samb aux détracteurs de la FPU (soupçonnée d’être mêlé à la franc-maçonnerie…) - adakar.com

Publié le dimanche 21 janvier 2018

Les décibels de Mohamed Samb aux détracteurs de la FPU (soupçonnée d'être mêlé à la franc-maçonnerie…)

« Il est triste et malheureux de voir des gens tenter de manipuler en traitant la Fédération universelle pour la paix, une ONG des Nations-Unies qui prône la paix dans le monde, d’appartenir à des francs-maçons« , regrette Mouhamed Samb qui s’érige en bouclier pour défendre Cheikh Mansour Diouf contre ce qu’il appelle, « ses détracteurs« .



Le Sg du cadre de concertation libéral s’exprimait lors des journées de l’alternance qu’il organise tous les samedis, dans le cadre de la massification pour la mouvance présidentielle.



La supposée arrivée des franc-maçons au Sénégal a soulevé une vive polémique au pays de la « Téranga ». Certains même s’en sont pris à des guides religieux, les soupçonnant d’appartenir à des loges maçonniques. Parmi ces derniers pointés du doigt, Cheikh Mansour Diouf, représentant du khalife général des mourides à Yoff.



« Ces détracteurs encagoulés de cette grande institution, qui passent par la presse pour salir, perdent leur temps. Les grands pays arabes étaient là, de grands ambassadeurs, des ministres de la République et le président de République ont honoré de leur présence cette grande rencontre. Donc, de grâce qu’on arrête au Sénégal de distraire les gens sur des questions aussi sérieuses que la paix, dont le monde a tant besoin. Cheikh Mansour est un homme de Dieu, un homme de paix au service de Khadimou Rassoul et c’est lui qui a été élu pour ce sommet de Dakar« , estime M. Samb.



Le Sg du cadre de concertation libéral de poursuivre: « Personne d’autre ne peut l’inquiéter. Le Sénégal continuera d’œuvrer pour la paix. Si des chrétiens et des musulmans viennent au Sénégal pour prêcher la paix, la meilleure des choses, c’est de leur ouvrir grandement nos portes« .