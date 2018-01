Boy Kairé : « Apr dou combine beuré » - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Boy Kairé : « Apr dou combine beuré » Publié le dimanche 21 janvier 2018 | Senego

Tweet

L’ancien Lutteur Boy Kairé était parmi les compagnons de Seydou Guèye à la cérémonie de remise de kids du directeur général des Impôts et Domaines, Cheikh Ahmed Tidiane Ba. Prenant la parole, après une belle prestation de danse et de « Bakk », il a encensé le parti du président de la République.



Le lutteur, tout épris de bonheur, magnifiant son adhésion à la vision du président de la République et de ses compagnons, a indiqué que l’Apr ne volerait jamais des élections au regard de sa force politique qui ravage tout sur son passage.



Le leader de l’écurie Soumbédioune, après une danse accomplie en rythme de l’arène et après avoir indiqué que l’Alliance pour la République (Apr) et Benno Book Yaakaar sont dans la bonne voie. L’espoir est permis: « Apr dou combine beuré », dit-il à Seydou Gueye.