Seydou Guèye : « Près de 800 mille cartes d'électeur sont disponibles dans les commissions » Publié le dimanche 21 janvier 2018

Hier, Samedi soir, le directeur des Impôts et Domaines et l’association Proxim’Médina, ont procédé à une distribution de kits aux élèves de l’école Thiéring de la Médina. Présent à la rencontre, le porte parole de l’Apr est revenu sur la lancinante question des cartes d’électeur.



Après avoir remercié l’action de haute portée citoyenne du Dg des Impôts et Domaines, Cheikh Ahmed Tidiane Ba, qui était venu appuyer les parents dans leur mission d’accompagnement des enfants dans leur processus de scolarisation normale, Seydou Guèye, a indiqué que près de 800 000 cartes sont disponibles dans les différentes commissions en charge de leur distribution.



Il a, part ailleurs, indiqué que le retrait de ses cartes va permettre aux populations de prendre une avance sur le processus électoral qui est inséparable avec la détention de cette carte qui permet aux citoyens de ré-exprimer leurs choix démocratiques lors de la présidentielle à venir.



Il a en outre, informé que dès le mois de février, les listes vont être réouvertes, donnant l’occasion à ceux qui n’avaient pas encore de cartes d’aller s’inscrire. Pour lui, le citoyen qui veut vivre pleinement sa citoyenneté dans un Etat démocratique comme le nôtre doit se munir de sa carte d’identité qui est un maillon immanquable d’une citoyenneté accomplie.