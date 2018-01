Projet de rehabilitation du mole 3 du port de dakar 18 milliards de francs Cfa pour booster le transit de marchandises vers le Mali - adakar.com

Projet de rehabilitation du mole 3 du port de dakar 18 milliards de francs Cfa pour booster le transit de marchandises vers le Mali Publié le dimanche 21 janvier 2018 | Enquête Plus

PCA du Port Autonome de Dakar

Le gouvernement japonais a octroyé 18 milliards de francs Cfa au Port autonome de Dakar pour l’approfondissement du mur de quai, la réhabilitation du hangar et de la totalité des terre-pleins du môle 3. En visite sur le site, hier, avec la Jica, le Pca du port, Me Amadou Ka, a déclaré qu’une fois réhabilitée, l’infrastructure va booster le volume du transit de marchandises vers le Mali.



Les travaux de réhabilitation du môle 3 du Port autonome de Dakar (Pad) vont débuter en août 2018. Ce, pour prendre fin en décembre 2020. Soit 27 mois. Ils sont ainsi précédés par la finalisation des études détaillées et le lancement de l’appel d’offres en mai de cette année. Au cours de la visite sur le site organisé hier, le président du Conseil d’administration du Pad a indiqué que le financement fait l’objet d’un don du gouvernement du Japon à travers l’Agence japonaise de coopération japonais (Jica) dont le protocole a été signé en mars 2017. Le coût du projet est estimé à 18 milliards de francs Cfa. ‘’Le port a depuis longtemps initié une politique de réhabilitation de ses quais. Il a déjà investi, sur fonds propres, plus de 12 milliards de francs Cfa. Du coup, il y a certains quais qui ont été faits comme Dakar terminal. C’est dans ce cadre que la Jica a voulu accepter de nous donner ce pactole’’, a soutenu Me Amadou Ka.



Ce projet, poursuit-il, va permettre d’améliorer considérablement les conditions d’exploitation pour les hommes et les engins en charge du traitement des marchandises, mais aussi la capacité à accueillir des navires cargo de plus forts tirant d’eau. Il a ainsi souligné que cette infrastructure constitue un levier stratégique pour le maintien du leadership du port de Dakar. Non sans arguer que le transit des marchandises maliennes fait l’objet d’une rude concurrence entre ports de la sous-région.



Sur ce, le Pca a renseigné que ladite infrastructure va booster les échanges sénégalo-maliens, voire plus. ‘’Elle va aussi anticiper sur l’augmentation des trafics, en particuliers vers le Mali’’, a-t-il précisé.



Les composantes principales du projet sont le nouveau mur du quai, la réhabilitation de toute la surface du môle 3 (environ 3 hectares) : terre-pleins de stockage et voies de circulation, la réhabilitation du hangar existant de 2 100 mètres carrés et la construction d’un nouveau bloc de toilettes pour les usagers de cette zone. Le représentant du directeur du Pad a également affirmé que ledit projet confirme les liens séculaires entre le Sénégal et le Japon. ‘’Nous vous réitérons notre engagement à mener à bien ce projet dans les meilleurs délais et surtout qu’il laisse place à d’autres projets communs pour pérenniser notre partenariat’’, a-t-il lancé à l’endroit du président du groupe Amitié/Afrique japonais et membre du Parlement au Japon.



Venu participer au Sommet mondial pour la paix en Afrique (18 et 19 janvier à Diamniadio), le député japonais Mihara Asahiko en a profité pour, dit-il, visiter le site où la Jica coopère avec les autorités sénégalaises. Il a relevé que le môle 3 contribue au développement industriel du Sénégal. ‘’C’est un point de départ pour développer économiquement et efficacement ce pays’’, a-t-il déclaré. Le parlementaire d’expliquer le pourquoi de ce don. ‘’J’ai entendu dire que ce port ne peut pas être utilisé pendant 3 ou 7 mois, à cause des pluies. Donc, j’ai décidé de coopérer avec le Sénégal pour améliorer cet espace. Les responsables du Pad ont également avancé qu’il y a un problème sur l’approfondissement qui est de 10 mètres. Je voudrais améliorer ce point pour l’approfondir jusqu’à 12 mètres afin d’utiliser efficacement ce port’’, a fait savoir Mihara Asahiko.



AWA FAYE