Un an après le départ de Jammeh, des relations fluides entre Dakar et Banjul

Un an après le départ de Jammeh, des relations fluides entre Dakar et Banjul Publié le dimanche 21 janvier 2018 | RFI

par Guillaume Thibault

Conférence de presse des présidents gambien et sénégalais en mars 2017

Il y a un an, après six longues semaines de crise, Yahya Jammeh acceptait de quitter la Gambie. Un départ suivi du retour à Banjul depuis Dakar d’Adama Barrow. Le président est depuis soutenu par Macky Sall. Et depuis un an, les deux Etats se félicitent d’un retour à des relations apaisées.