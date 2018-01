Sénégal : seize suspects inculpés et écroués après la tuerie en Casamance - adakar.com

Ziguinchor en Casamance.

Seize des 22 suspects arrêtés après le massacre de 14 personnes en Casamance, région du sud du Sénégal, ont été inculpés pour « assassinat et participation à un mouvement insurrectionnel » et écroués vendredi, a-t-on appris de sources proches du dossier.



Vingt-deux suspects avaient été arrêtés le 14 janvier dans l’enquête sur le massacre le 6 janvier de 14 jeunes dans la forêt protégée de Bayotte, proche de Ziguinchor, principale ville de cette région agricole et touristique bordée au nord par la Gambie et au sud par la Guinée-Bissau.



« Sur les 22 personnes arrêtées, 16 ont été déférées ce matin » vendredi au parquet de Ziguinchor, a affirmé à l’AFP une source proche du dossier. Les 16 suspects déférés « ont tous été écroués. Les mêmes charges ont été retenues contre eux: association de malfaiteurs, assassinat, participation à un mouvement insurrectionnel et détention d’armes sans autorisation », a ensuite indiqué cette source dans l’après-midi.



L’information a été confirmée par une autre source proche de l’enquête, précisant qu’un journaliste local figure parmi les 16 suspects écroués. Les six autres suspects ont été libérés sans qu’aucune charge ne soit retenue contre eux. Parmi les personnes arrêtées le 14 janvier figuraient plusieurs jeunes membres d’un comité villageois de surveillance des forêts, condamnés puis libérés en octobre à la suite d’un conflit avec des exploitants forestiers.