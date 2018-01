Financement de la réhabilitation du Mole 3 du Port autonome de Dakar: La Jica offre 18 milliards de francs CFA au Sénégal - adakar.com

Pour améliorer les conditions d’exploitation du Mole3 du port et anticiper sur l’augmentation des trafics en particulier vers le Mali, l’agence de coopération internationale du Japon (Jica) a accordé au Sénégal un don de 18 milliards de Francs Cfa. En séjour au Sénégal, le parlementaire Japonais Mihara Asahika, en compagnie d’une forte délégation japonaise, a visité hier, vendredi 19 janvier, le chantier dont le début des travaux est prévu pour le mois d’Août prochain.



«A travers l’agence japonaise de coopération internationale (Jica), le gouvernement du Japon a accordé au Sénégal un don de 18 milliards de francs Cfa pour le financement de l’approfondissement du mur de quai, la réhabilitation du hangar et de la totalité des terres pleines du mole3 », a fait savoir le président du conseil d’administration du Pad, Me Amadou Ka



Par ailleurs, Il indique que ce projet va permettre d’améliorer considérablement les conditions d’exploitation pour les hommes et les engins en charge du traitement des marchandises, mais aussi la capacité à accueillir des navires cargo de plus fort tirant d’eau. « Cette infrastructure constitue un levier stratégique pour le maintien du leadership du port de Dakar sur le transit des marchandises maliennes qui font l’objet d’une rude concurrence entre les ports de la sous Région. Il boostera les échanges sénégalo-maliens. Nous vous réitérons notre engagement à mener à bien ce projet dans les meilleurs délais », promet-il.



Pour sa part, Mihara Asahiko, président du groupe d’amitié Japon-Afrique du parlement japonais pense que la réhabilitation de ce port va être non seulement bénéfique pour le Sénégal mais aussi pour le Mali. « Le Sénégal est un pays très important dans l’Afrique de l’Ouest, donc j’aimerais coopérer en tant que japonais pour créer un réseau industriel au cœur du port », a soutenu le député japonais.