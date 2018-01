Bilan de la lutte contre le trafic de bois en 2017: 3985 troncs d’arbres, 1462 charrettes et 12 véhicules saisis - adakar.com

Bilan de la lutte contre le trafic de bois en 2017: 3985 troncs d'arbres, 1462 charrettes et 12 véhicules saisis Publié le samedi 20 janvier 2018 | Sud Quotidien

Conférence de presse du ministre de l`Environnement

Dakar, le 19 janvier 2018 - Le ministre de l`Environnement a fait face à la presse pour évoquer la suspension des permis de coupe de bois dans la forêt casamançaise. Tweet

3985 troncs d’arbres, 1462 charrettes et 12 véhicules ont été saisis dans la lutte contre le trafic de bois. Les chiffres sont du directeur des eaux et forêts, le colonel Baïdy Ba qui a pris part hier, vendredi 19 janvier, à la conférence de presse organisée par le ministère de l’environnement et du développement durable.



Le travail pour la protection des forêts est sans relâche, affirme le directeur des eaux et forêts, le colonel Baïdy Ba. Pour étayer ses propos il s’appuie sur des saisies qui ont été réalisées l’année précédente. Ainsi dit-il, 3985 troncs d’arbres ont été saisis. 811 planches et 285 bois artisanal font aussi partie du bois pris par ses agents. 1462 charrettes, 174 chevaux 184 ânes, 12 véhicules et 24 vélos ont été également pris par les eaux et forêts. A cela s’ajoutent 4057 quintaux de charbon.



Pour l’année 2017, 3083 procès verbaux incriminant des trafiquants ont été dressés dans les différentes régions du pays. 2557 affaires attraites à ces PV ont été réglées, 207 transmis au tribunal. 316 procès verbaux dressés contre des inconnus ayant pris la fuite après leurs forfaits. La traque contre les exploitants irréguliers de la forêt a aussi rapporté plus de 800 millions. Les recettes pour contentieux sont exactement estimées à 882.563.420 frs Cfa.



Pour le colonel Baïdy Ba, 70% de ce montant retournent dans les communes concernées par le trafic. Les recettes domaniales relatives à l’exploitation des produits forestières sont évaluées à plus de 1,7 milliard, a annoncé le directeur des eaux et forêts. Les recettes liées à la chasse sont quant à elles évaluées à plus de 86 millions de frs Cfa. S’agissant de l’année 2016, la direction des eaux et forêt annonce que les recettes contentieuses sont estimées à 915 millions. Concernant les recettes domaniales, elles sont chiffrées à plus de 2 milliards.



Au total c’est plus de 3 milliards qui ont été récoltés par les services des eaux et forêts, a déclaré Baïdy Ba. Les recettes contentieuses sont estimées à 915 millions, celles domaniales sont calculées à plus de 2 milliards. Au total plus de 3 milliards ont été récoltés par les services des eaux et forêts, si l’on en croit le colonel Baïdy Ba.



200 MILLIONS RECOLTES A ZIGUINCHOR



Les recettes issues de l’exploitation de la forêt à Ziguinchor sont évaluées à plus de 200 millions, a dit le directeur des eaux et forêts. La somme tirée de l’exploitation domaniale est estimée à 12.226.000 frs Cfa millions. Plus de 100 millions proviennent des produits non ligneux. Les transactions issues des contentieux sont évaluées à 27.538.000 frs Cfa. Les produits saisis et revendus sont estimés à 50 millions de frs Cfa.